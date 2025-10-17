Galerija 4 4 4 4 Još 1920-ih, Michelin je počeo s prvim preporukama za smještaj u hotelima, no prije pet godina detaljnije su se njima pozabavili i sada na popisu imaju na tisuće hotela diljem svijeta koje preporučuju - jer su, kako kažu, nezaboravni. Zvjezdice koje dodjeljuju restoranima, pandan su ključevima kad je riječ o hotelima.

"Nakon što smo odabrali tisuće hotela diljem svijeta, naša je privilegija posebno istaknuti crème de la crème naše selekcije. Svi hoteli u Michelinovom vodiču ističu se dizajnom, arhitekturom, uslugom i osobnošću — a Michelin Key označava najizvanrednija iskustva u našoj ponudi. Svaki hotel u našem vodiču je potencijalni kandidat kada se Key selekcija objavi u njegovoj zemlji. Počevši od 8. listopada 2025., Michelin Keys se dodjeljuje na globalnoj razini“

Na pitanje je li ključ isto što i zvjezdica, Michelin kaže:

"Da. Na isti način na koji zvjezdica prepoznaje restorane zbog vrhunskog kuhanja, Michelin Key prepoznaje hotele zbog vrhunskog boravka. Naši inspektori uzimaju u obzir pet univerzalnih kriterija pri dodjeli zvjezdica, a imaju i pet univerzalnih kriterija pri odabiru hotela: izvrsnost u arhitekturi i interijeru, kvaliteta i dosljednost usluge, osobnost i karakter, vrijednost u odnosu na cijenu, značajan doprinos okolini ili lokaciji.

Naši Key hoteli ne ispunjavaju samo jedan od tih kriterija. To su najbolji od najboljih u svim kategorijama. Isto kao što restoran može dobiti više Michelinovih zvjezdica, hotel može dobiti jedan, dva ili tri ključa“, objašnjava Michelin na svojim stranicama.

Jedan ključ nose hotelski dragulji s osobnošću, u kojima usluga uvijek ide korak dalje, a hotel nudi puno više nego drugi u istoj cjenovnoj kategoriji.

Dva ključa označavaju izuzetan boravak, odnosno hotel koji je u svakom pogledu jedinstven, gdje je nezaboravno iskustvo uvijek zajamčeno. Hotel s karakterom i šarmom, vođen s očitom strašću i pažnjom.

Tri ključa podrazumijevaju izvanredan boravak - najvišu razinu udobnosti i usluge, stila i elegancije. Jedan od najistaknutijih i najposebnijih boravaka na svijetu i destinacija za putovanje života.

"Naše oznake jedan i dva ključa označavaju neka od najboljih mjesta u selekciji. A ako ikad imate priliku posjetiti hotel s tri ključa — učinite sve što možete da tamo prespavate. To je jedno od najizvanrednijih iskustava na svijetu.

Svaki hotel u Michelinovom vodiču može dobiti ključ, a selekcija trenutačno obuhvaća više od 7.000 smještaja diljem svijeta, s opcijama za svaki stil i budžet. Postoje živahni hoteli i mirni hoteli. Hoteli u metropolama i hoteli usred ničega.

Hoteli na čelu modernog dizajna i oni koji slave postignuća prošlosti. Tu su dvorci, hosteli, šatori i ryokani, mjesta s dvjesto soba na vrhu gradskog nebodera i ona s dvije sobe u staroj kuli“, dodaju i naglašavaju kako hoteli s ključem ne moraju imati zvjezdane restorane.

I Hrvatska je na karti hotela koji imaju ključeve, a Villa Nai 3.3 na Dugom otoku, o kojoj smo pisali ovdje , ponosno nosi najvišu oznaku.

Villa Nai 3.3 - 9 (Foto: Booking.com)

"Hrvatska možda nema tako raskošnu ponudu izvanrednih hotela kao njezin susjed s druge strane Jadrana, no najbolji među njima ravnopravno stoje uz bok najinspirativnijim hotelima na svijetu. Među njima je i Villa Nai 3.3, djelo hrvatskog arhitekta Nikole Bašića, čiji je projekt uključivao iskop unutrašnjosti brežuljka na dalmatinskom otoku Dugom otoku — na pola puta između Venecije i Dubrovnika — dok su niskoprofilne vanjske strukture izgrađene od kamena izvađenog iz tih špilja.

Hotel se nalazi na imanju sa stoljetnim mlinom za masline, koji je i danas u funkciji. I dok se izvana teško nazire sličnost, iznutra je koncept „kopnene jahte“ sasvim jasan — pet soba i tri apartmana raspoređeni su poput brodskih kabina, ali neuobičajeno prostranih, a svaka od njih uokviruje svoj jedinstveni pogled, bilo na maslinike, bilo na morski horizont u daljini.

Villa Nai 3.3, Dugi otok - 4 (Foto: Tom Dubravec/Cropix)

Restoran Ville Nai na najbolji način koristi vlastito maslinovo ulje, poslužujući jelovnik što je vjerniji kulinarskoj tradiciji otoka, uz meso i povrće iz lokalnog uzgoja te svježe ulovljene jadranske plodove mora. Gostima su na raspolaganju spa i unutarnji bazen, kao i drugi vanjski infinity bazen — dok oni ambiciozniji vrijeme provode u planinarenju, ronjenju ili plovidbi u sklopu raznih lokalnih pomorskih izleta“, piše Michelin, na čijim se stranicama može i rezervirati smještaj koji u Villi Nai kreće od oko 650 eura.

Michelin na svojoj karti ima 44 hotela u Hrvatskoj, od kojih po jedan ključ ima osam hotela, dva ključa ima hvarski Palace Elisabeth, a tri nosi samo već spomenuta Villa Nai na Dugom otoku

Villa Nai 3.3, Dugi otok - 1 (Foto: Tom Dubravec/Cropix)

Jedan ključ

Maslina Resort, Stari Grad

Villa Korta Katarina & Winery, Orebić

Hotel Villa Dubrovnik, Dubrovnik

Hotel Supetar, Cavtat

Esplanade Zagreb Hotel, Zagreb

San Canzian Hotel & Residences, Buje

Meneghetti Wine Hotel and Winery, Bale

Grand Park Hotel Rovinj by Maistra Collection, Rovinj

Dva ključa

Palace Elisabeth Hvar Hotel, Hvar

Tri ključa

Villa Nai 3.3, Dugi otok

