Kačapuri je jedno od najpoznatijih jela gruzijske kuhinje – mirisno, toplo tijesto punjeno sirom koje osvaja već na prvi zalogaj. Postoji više varijanti tog jela, a mi vam donosimo provjereni recept za vjerojatno najpoznatiju – tradicionalni adžarski kačapuri – u obliku brodića i s jajem na vrhu. Ako ne možete nabaviti sir suluguni, kombinacija mozzarelle i fete dat će vrlo sličan okus.
Recept je prilagođen kućnoj pripremi, radi se od svakodnevnih sastojaka i sigurno uspijeva i početnicima. Unijet će autentičan okus Gruzije na vaš meni, poslužen vruć mirisat će božanski, a za najbolji doživljaj prije jela sve promiješajte vilicom – sir, jaje i maslac, kako bi se spojili u finu kremu – zato pazite da žumanjak ostane tekuć.
Uživajte i dobar tek!
Adžarski kačapuri - sastojci:
Tijesto
- 300 g glatkog brašna
- 180 ml mlakog mlijeka
- 5 g suhog kvasca (ili 15 g svježeg)
- 1 čajna žličica šećera
- 1/2 čajne žličice soli
- 1 žlica ulja
Nadjev
- 300 g sira (idealno suluguni ili mješavina mozzarelle i feta sira)
- 50 ml mlijeka
- 3 jaja (1 za smjesu + 1 za svaki kačapuri)
- 20 g maslaca
Adžarski kačapuri - priprema:
- U mlakom mlijeku razmutite kvasac, šećer i žlicu brašna. Ostavite 10 minuta da se aktivira.
- U većoj zdjeli pomiješajte brašno i sol, zatim dodajte kvasac i ulje. Zamijesite glatko tijesto – treba biti mekano, ali ne ljepljivo. Po potrebi dodajte malo brašna.
- Pokrijte krpom i ostavite na toplom mjestu oko 1 sat, dok se volumen ne udvostruči.
- Sir naribajte ili usitnite vilicom. Dodajte mlijeko i jedno jaje te sve dobro miješajte dok ne dobijete kremastu smjesu.
- Dignuto tijesto podijelite na dva dijela. Svaki razvaljajte u ovalni oblik.
- Rubove zarolajte prema unutra s obje strane kako biste dobili oblik "brodića". Krajeve dobro stisnite.
- U sredinu stavite nadjev od sira.
- Pećnicu zagrijte na 220 stupnjeva.
- Pecite kačapuri 12–15 minuta, dok tijesto ne dobije zlatnu boju.
- Izvadite iz pećnice, u sredinu svakog pažljivo razbijte jedno jaje i vratite još 2–3 minute da se bjelanjak lagano stisne, a žumanjak ostane mekan.
- Na vrući kačapuri dodajte komadić maslaca. Prije jela sir, jaje i maslac promiješjte vilicom.
Jabuka, bundeva, orasi i med: Neobični, ali provjereno dobri nadjevi za pizzu +1