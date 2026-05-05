Kačapuri je jedno od najpoznatijih jela gruzijske kuhinje – mirisno, toplo tijesto punjeno sirom koje osvaja već na prvi zalogaj. Postoji više varijanti tog jela, a mi vam donosimo provjereni recept za vjerojatno najpoznatiju – tradicionalni adžarski kačapuri – u obliku brodića i s jajem na vrhu. Ako ne možete nabaviti sir suluguni, kombinacija mozzarelle i fete dat će vrlo sličan okus.

Recept je prilagođen kućnoj pripremi, radi se od svakodnevnih sastojaka i sigurno uspijeva i početnicima. Unijet će autentičan okus Gruzije na vaš meni, poslužen vruć mirisat će božanski, a za najbolji doživljaj prije jela sve promiješajte vilicom – sir, jaje i maslac, kako bi se spojili u finu kremu – zato pazite da žumanjak ostane tekuć.

Uživajte i dobar tek!

Adžarski kačapuri - sastojci: Tijesto 300 g glatkog brašna

180 ml mlakog mlijeka

5 g suhog kvasca (ili 15 g svježeg)

1 čajna žličica šećera

1/2 čajne žličice soli

1 žlica ulja Nadjev 300 g sira (idealno suluguni ili mješavina mozzarelle i feta sira)

50 ml mlijeka

3 jaja (1 za smjesu + 1 za svaki kačapuri)

20 g maslaca Adžarski kačapuri - priprema: U mlakom mlijeku razmutite kvasac, šećer i žlicu brašna. Ostavite 10 minuta da se aktivira. U većoj zdjeli pomiješajte brašno i sol, zatim dodajte kvasac i ulje. Zamijesite glatko tijesto – treba biti mekano, ali ne ljepljivo. Po potrebi dodajte malo brašna. Pokrijte krpom i ostavite na toplom mjestu oko 1 sat, dok se volumen ne udvostruči. Sir naribajte ili usitnite vilicom. Dodajte mlijeko i jedno jaje te sve dobro miješajte dok ne dobijete kremastu smjesu. Dignuto tijesto podijelite na dva dijela. Svaki razvaljajte u ovalni oblik. Rubove zarolajte prema unutra s obje strane kako biste dobili oblik "brodića". Krajeve dobro stisnite. U sredinu stavite nadjev od sira. Pećnicu zagrijte na 220 stupnjeva. Pecite kačapuri 12–15 minuta, dok tijesto ne dobije zlatnu boju. Izvadite iz pećnice, u sredinu svakog pažljivo razbijte jedno jaje i vratite još 2–3 minute da se bjelanjak lagano stisne, a žumanjak ostane mekan. Na vrući kačapuri dodajte komadić maslaca. Prije jela sir, jaje i maslac promiješjte vilicom.

