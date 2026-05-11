Ako tražite jednostavan recept s lososom koji se priprema bez puno muke, mogao bi vam se svidjeti ovaj losos u marinadi od jogurta iz pećnice. Marinada od grčkog jogurta, harisse i limete daje bogat i lagano pikantan okus, dok će se vrlo visoka temperatura na kojoj se peče pobrinuti da unutrašnjost bude savršeno pečena i sočna, a rubovi zamamno hrskavi.

Marinirani losos iz pećnice odličan je za brzi ručak ili laganu večeru. Poslužite ga uz klasičan prilog ili salatu, ili pak u tortiljama uz svježe povrće i umak od jogurta. Još jedna prednost? Bit će jednako ukusan i sljedeći dan.

Losos u marinadi od jogurta - sastojci: 500 g fileta lososa bez kože, narezanog na kockice veličine oko 4 cm

4 žlice grčkog jogurta

1 žlica granuliranog češnjaka

1 žlica rose harisse

čajna žličica mljevene kurkume

1 čajna žličica mljevene paprike

sitno naribana korica 1 limete

sok od limete, po ukusu

1 čajna žličica maslinovog ulja

krupna morska sol

svježe mljeveni crni papar Losos u marinadi od jogurta - priprema: Pećnicu zagrijte na najvišu temperaturu, idealno s uključenim ventilatorom ako ga imate. Veliki lim obložite papirom za pečenje. U većoj zdjeli pomiješajte grčki jogurt, granulirani češnjak, harissu, kurkumu, mljevenu papriku, naribanu koricu limete, sok limete i maslinovo ulje. Začinite obilno morskom soli i svježe mljevenim paprom. Dodajte kockice lososa u marinadu i nježno promiješajte kako bi svaki komad bio ravnomjerno obložen. Rasporedite losos po pripremljenom limu u jednom sloju. Pecite oko 10 minuta, dok losos ne bude pečen iznutra, a rubovi lagano zapečeni i hrskavi. Poslužite toplo s prilogom po želji.

