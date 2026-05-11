Galerija 1 1 1 1 I ovaj tjedan želimo jesti ukusna jela koja se pripremaju bez puno suvišnih sastojaka i kompliciranih kuharskih tehnika.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo s hrskavim komadićima tofua, koje je najbolje poslužiti s nešto kuhane riže i sezamovih sjemenki. Ovaj recept za tofu toliko je dobar da nećete ni primijetiti da u njemu nema mesa.

Nastavljamo s finim slanim mafinima od bjelanjaka koji obiluju proteinima te se nameću kao sjajan doručak, međuobrok ili prilog jelima.

Ovaj tjedan jest ćemo i kremastu proljetnu tjesteninu s graškom, sirom i špekom, kozice u začinjenom umaku koji podsjeća na paprikaš i sočne švicarske šnicle. Za ljubitelje slatkog tu su fine palačinke s krem sirom, šlagom i jagodama.

Hrskavi tofu s kuhanom rižom

Ponedjeljak, 11. 5. – Hrskavi tofu

Čvrsti tofu može biti odlična zamjena za meso, a pogotovo u azijskim receptima začinjenima umakom od soje, chili crispom, rižinim octom, češnjakom, đumbirom i drugim sličnim sastojcima.

Danas vam predlažemo da ispečete hrskave komadiće tofua, a potom ih obložite slasnim umakom na bazi sezama te poslužite uz kuhanu rižu.

Utorak, 12. 5. – Mafini od bjelanjaka

Egg bites je popularni doručak američke gastronomije – to su zalogajčići od jaja, sira, povrća i drugih sastojaka koji se peku u kalupu za mafine, zbog čega ih često nazivaju i mafinima od jaja.

Ako želite povećati njihovu proteinsku vrijednost i smanjiti kalorijsku vrijednost, napraviti ih možete i samo od bjelanjaka te ih sljubiti s nešto bijelog graha i zrnatog sira. U cijeloj smjesi ima više od 100 grama proteina.

Juha od milijun dolara

Srijeda, 13. 5. – Juha od milijun dolara

"Recepti od milijun dolara" koji su osvojili društvene mreže, ili million dollar recipes, ne odnose se na cijenu sastojaka, već na doživljaj koji jelo pruža. Riječ je o receptima koji svojim okusima, kremastom teksturom i bogatim kombinacijama sastojaka ostavljaju dojam luksuza, odnosno vrijede kao milijun dolara ili, nama bliže – kao milijun. Ova kremasta juha s krumpirom i piletinom jedan je od takvih recepta.

Četvrtak, 14. 5. – Tjestenina sa sirom, špekom i graškom

Pasta alla carbonara prepoznatljivo je i kremasto talijansko jelo koje se jede diljem svijeta, a iznimno je popularno i u Hrvatskoj. Tjestenina se sljubljuje s jajima, sirom pecorino i guancialeom. Po uzoru na slavnu carbornaru nastalo je i ovo ukusno jelo za koje recept možete pronaći ovdje.

Kozice u aromatičnom umaku na bazi rajčice

Petak, 15. 5. – Kozice u začinjenom umaku

Kozice su odličan izbor kada nemate puno vremena za pripremu ručka ili večere, ali i dalje želite jesti nešto fino. Za njihovu termičku obradu bit će potrebno svega nekoliko minuta. Sljubite ih s aromatičnim umakom na bazi sjeckanih rajčice iz konzerve, luka, češnjaka i pilećeg temeljca, a koje ste dobro začinili kombinacijom slatke i ljutkaste paprike u prahu.

Subota, 16. 5. – Palačinke s jagodama

Iskoristite sezonu jagoda i napravite ukusne palačinke s ovim voćem. Palačinke ispecite na uobičajen način pa ih prekrijte sočnim nadjevom na bazi krem sira i šlaga te obilno poslužite sa svježim jagodama. Ovo je recept koji bi se mogao svidjeti i ljubiteljima cheesecakea.

Palačinke s krem sirom, šlagom i jagodama

Nedjelja, 17. 5. – Švicarski šnicli

Swiss steak mnogi prevode kao švicarski odrezak, no upitno je potječe li to jelo uistinu iz Švicarske. Neki tvrde da je swiss steak dobio ime prema engleskom pojmu swissing – što znači izravnati površinu udaranjem ili provlačenjem ispod valjka.

Swiss steak komad je mesa – najčešće junetine – koji se dobro istuče batom prije nego što se stavi kuhati ili peći u umaku na bazi rajčice i povrća sve dok ne postane toliko mekan da se topi u ustima.

