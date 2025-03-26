Aguadito de pollo peruanska je pileća juha s rižom koja nije nimalo obična. Uzbudljivu notu daje joj miks korijandera, čili papričica, luka, češnjaka i soka od limete. Neposredno prije posluživanja mirisna mješavina se dodaje u juhu kako bi se dobila svježina i primamljiv okus koji Peruance podsjeća na dom.

Aguadito de pollo - sastojci: 15 ml avokadovog ili maslinovog ulja

1 zelena paprika

1 glavica luka srebrenca

1 jalapeno papričica

5 češnjeva češnjaka

1,5 l pilećeg temeljca

300 g kuhane piletine

300 g krumpira

2 velike mrkve

100 g riže

2 žličice mljevenog kima

1 vezica svježeg korijandera (samo listovi)

sok od 1 limete Aguadito de pollo - priprema: Luk, papriku, papričicu, češnjak, krumpir i mrkvu očistite i sitno nasjeckajte. Piletinu natrgajte ili narežite. Zagrijte ulje u velikom loncu na srednje jakoj vatri. Dodajte narezanu papriku i luk te pržite oko 5 minuta, povremeno miješajući, dok luk ne omekša i postane staklast. Dodajte nasjeckanu papričicu i češnjak te ostavite na vatri još 1-2 minute, dok češnjak ne zamiriše. Izmiksajte smjesu i ostavite da se malo ohladi. Zagrijte 1,25 l pilećeg temeljca. Dodajte kuhanu piletinu, krumpir, mrkvu, rižu, grašak i kim. Promiješajte i pustite da zavrije. Smanjite vatru, djelomično poklopite lonac i kuhajte uz povremeno miješanje 25-30 minuta, dok krumpir ne omekša, a riža se ne skuha. Smjesi od paprike dodajte listove korijandra, soka limete i preostalog temeljca (250 ml). Miksajte 1-2 minute dok ne dobijete potpuno glatku smjesu pa je umiješajte u juhu. Poslužite.

