Aguadito de pollo peruanska je pileća juha s rižom koja nije nimalo obična. Uzbudljivu notu daje joj miks korijandera, čili papričica, luka, češnjaka i soka od limete. Neposredno prije posluživanja mirisna mješavina se dodaje u juhu kako bi se dobila svježina i primamljiv okus koji Peruance podsjeća na dom.
Aguadito de pollo - sastojci:
- 15 ml avokadovog ili maslinovog ulja
- 1 zelena paprika
- 1 glavica luka srebrenca
- 1 jalapeno papričica
- 5 češnjeva češnjaka
- 1,5 l pilećeg temeljca
- 300 g kuhane piletine
- 300 g krumpira
- 2 velike mrkve
- 100 g riže
- 2 žličice mljevenog kima
- 1 vezica svježeg korijandera (samo listovi)
- sok od 1 limete
Aguadito de pollo - priprema:
- Luk, papriku, papričicu, češnjak, krumpir i mrkvu očistite i sitno nasjeckajte. Piletinu natrgajte ili narežite.
- Zagrijte ulje u velikom loncu na srednje jakoj vatri. Dodajte narezanu papriku i luk te pržite oko 5 minuta, povremeno miješajući, dok luk ne omekša i postane staklast.
- Dodajte nasjeckanu papričicu i češnjak te ostavite na vatri još 1-2 minute, dok češnjak ne zamiriše. Izmiksajte smjesu i ostavite da se malo ohladi.
- Zagrijte 1,25 l pilećeg temeljca. Dodajte kuhanu piletinu, krumpir, mrkvu, rižu, grašak i kim. Promiješajte i pustite da zavrije. Smanjite vatru, djelomično poklopite lonac i kuhajte uz povremeno miješanje 25-30 minuta, dok krumpir ne omekša, a riža se ne skuha.
- Smjesi od paprike dodajte listove korijandra, soka limete i preostalog temeljca (250 ml). Miksajte 1-2 minute dok ne dobijete potpuno glatku smjesu pa je umiješajte u juhu. Poslužite.
