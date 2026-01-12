Galerija 1 1 1 1 Ovaj tjedan u potrazi smo za finim zimskim jelima koja ne zahtijevaju kompliciranu pripremu niti mnogo vremena u kuhinji. Istovremeno jako su ukusna i zasitna, te odlično griju.

Na jelovniku će se naći pikantno varivo od graha i kobasica, kao i gulaš od junetine. Za ljubitelje tjestenine tu je fina kombinacija sa srdelama, a ako ne jedete hranu životinjskog porijekla isprobate biljni bolonjez.

U subotu ćemo ispeći mekane buhtle punjene omiljenim džemom, a za nedjeljni ručak pripremit ćemo cijelo pile, ali spljošteno koje se priprema brže od onog tradicionalnog.

Veganski bolonjez (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 12.1. - Veganski bolonjez

Ako ne jedete hranu životinjskog porijekla i dalje možete napraviti fino jelo po uzoru na slavni talijanski ragu. Ova verzija radi se od nekoliko vrsta gljiva i leće uz nezaobilazan sofrito, dok mu dodatnu dozu umamija daje umak od soje i nešto miso paste.

Utorak, 13.1. - Pikantno varivo s grahom i kobasicama

Hrvati obožavaju varivo od graha i kobasica – ovo je inspirirano južnjačkom kuhinjom SAD-a, a obiluje nevjerojatnim okusima upotpunjenim kreolskom začinskom mješavinom. Imamo recept!

Tjestenina sa srdelama i rajčicom (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 14.1. - Oženi me njoki

Oženi me njoki su inačica viralnog recepta koji poniznu namirnicu pretvara u spektakl okusa i arome. Njoki se kuhaju u kremastom umaku na bazi pilećeg temeljca i vrhnja, a slast mu daju sušene rajčice i naribani parmezan.

Četvrtak, 15.1. - Gulaš s junetinom

Gulaši se obično pripremaju od žilavijih komada mesa koji se omekšaju tijekom produljene termičke obrade. Da biste omekšali žilavo meso, ali i podarili mu dodatnu dozu slatkoće upotrijebite jabučni cider.

Slatkoću cidera uravnotežit će svježe brusnice i nešto čili praha, a okusni profil dodatno produbiti ružmarin, timijan – i štapić cimeta.

Petak, 16.1. - Tjestenina sa srdelama

Tjestenina sa srdelama idealan je izbor za petak – ova je nadopunjena gramolatom, odnosno talijanskom začinskom mješavinom od nasjeckanog svježeg peršina, češnjaka i limunove korice.

Buhtle (Foto: Getty Images)

Subota, 17.1. - Buhtle

Buhtle su pravi zimski kolač koji nas vraća u djetinjstvo. Zamijesiti ih možete samostalno od svega nekoliko jednostavnih sastojaka, te napuniti džemom po želji. Poslužuju se, pak, uz čašu (toplog) mlijeka.

Nedjelja, 18.1. - Spljošteno pečeno pile

Spatchcock piletina ili spljoštena pileća piletina je praktičan način termičke obrade mesa koja jamči uravnoteženije rezultate. Kralježnica pileta se ukloni, a pile se spljošti i tako stavlja u pećnicu što skraćuje termičku obradu.

Za danas vam predlažemo spljošteno pile obogaćeno češnjakom, mljevenim kuminom, paprikom u prahu, sušenim origanom i limunom.

Topla, fina i bez puno kompliciranja: 7 jela na žlicu idealnih za svaki dan ovoga tjedna +0