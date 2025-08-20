Marry me ili oženi me recepti i dalje ne izlaze iz mode – riječ je o viralnim hitovima koji pripremaju određenu namirnicu na tako dobar način da će izazvati želju za spontanom prosidbom kod osobe koja ju proba.



Ovoga puta isprobat ćemo oženi me njoke koje se kuhaju u kremastom umaku na bazi pilećeg temeljca i vrhnja, a slast mu daju sušene rajčice i naribani parmezan.



Njoke možete napraviti samostalno od krumpira i brašna prema receptu chefa Mihelja , ili se poslužiti kupovnim njokima iz trgovine i tako si skratiti vrijeme pripreme ovog jela.



U cijelom postupku olakšat će vam i činjenica što se cijelo jelo priprema u jednoj tavi ili loncu.

Oženi me njoki - sastojci: 500 g njoka

300 ml pilećeg temeljca

150 ml vrhnja za kuhanje

100 g sušenih rajčica iz ulja

50 g naribanog parmezana

2-3 češnja češnjaka

1 žlica sušenog timijana

½ čajne žličice čili praha

sol i papar po želji

biljno ulje po želji Oženi me njoki - priprema: U većoj tavi ili širem loncu zagrijte nešto ulja – možete i one iz staklenke sušenih rajčica, pa na njemu prepirjajte nasjeckane sušene rajčice. Pirjajte rajčice oko dvije do tri minute. Potom dodajte nasjeckani češnjak i nastavite pirjati još oko minute. Podlijte sve zajedno pilećim temeljcem i vrhnjem, dodajte njoke i začinite sa solju, paprom, timijanom i čili prahom. Kuhajte sve zajedno uz povremeno miješanje oko pet do sedam minuta dok njoki ne omekšaju, okusi se ne sljube, a umak se ne reducira. Pri kraju kuhanja dodajte naribani parmezan, sve dobro pomiješajte i poslužite sa salatom po želji. Dobar tek!

