U Sjedinjenim Američkim Državama razvija se eksperimentalni vojni zrakoplov koji može letjeti brzinama mlaznog aviona, ali koji ima fleksibilnost helikoptera – da bi poletio i sletio ne treba mu duga staza. Zapravo, može poletjeti i sletjeti vertikalno.

Nazvan je X-76, a dio je programa SPRINT Agencije za napredne obrambene istraživačke projekte (Defence Advance Research Projects Agency ili kraće DARPA) te Zapovjedništva za specijalne operacije SAD-a.

Ova vojna letjelica prošla je ključnu fazu revizije dizajna, a u svibnju bi američka tvrtka Bell Textron trebala početi sastavljanje i proizvodnju demonstracijskog modela. Prvi testni let planiran je za 2028. godinu.

Eksperimentalni vojni avion trebao bi polijetati poput helikoptera (Foto: DARPA/Colin Wertz/Profiemedia.hr)

Demonstracijski X-76 trebao bi imati brzinu kretanja od 400 do 450 čvorova, odnosno oko 740 do 830 kilometara na sat te se kretati na operativnoj visini od 4500 do 9100 metara. Trebao bi moći letjeti u zahtjevnim uvjetima te s nepripremljenih površina.

Ime letjelice X-76 ciljana je referenca na revolucionarni duh iz 1776. godine kada su Sjedinjene Američke Države proglasile svoju nezavisnost. Najava ovoga projekta, pak, poklapa se s 250. rođendanom SAD-a.

Ovo je avion sudnjeg dana – stvoren je da sačuva državni vrh čak i od nuklearnog napada +0