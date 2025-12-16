Ragu je gusto začinjeno jelo od nekoliko vrsta mesa i povrća kuhana u umaku, a koja se tradicionalno u Italiji poslužuje uz tjesteninu. Ragu alla bolognese, primjerice, jedno je od takvih jela.

Ako ne jedete hranu životinjskog porijekla i dalje možete napraviti ukusno jelo po uzoru na talijanski ragu.

Veganska verzija ragua radi se od nekoliko vrsta gljiva i leće, uz nezaobilazan sofrito. Dodatnu dozu umamija podarit će umak od soje te nešto miso paste.

Veganski ragu - sastojci: 800 ml rajčica iz konzerve

800 ml vode

250 g suhe zelene leće

250 g bijelih šampinjona

250 g smeđih šampinjona

100 ml crnog vina

30 g sušenih vrganja

3-4 češnja češnjaka

2 mrkve

2 stabljike celera

1 luk

1 žlica koncentrata rajčice

1 čajna žličica umaka od soje

1 čajna žličica miso paste

nekoliko grančica timijana po želji

biljno ulje po želji

sol i papar po želji Veganski ragu - priprema: Sušene vrganje prelijte s 800 mililitara kipuće vode i pustite da se namaču oko 10 minuta. Za to vrijeme zagrijte nešto ulja u loncu te na njemu prepirjajte nasjeckani luk, mrkve i celer – pirajajte ih oko 7 do 10 minuta dok povrće ne omekša. Dodajte nasjeckani češnjak i nastavite pirjati oko pola minute. Potom dodajte koncentrat rajčice, sve dobro promiješajte i pirajajte oko jedne minute. Podlijte sadržaj lonca s vinom, sastružite komadiće hrane s dna i kuhajte sve zajedno par minuta. Ulijte u lonac vodu u kojoj su se namakale gljive, nasjeckane rajčice iz konzerve i suhu leću koju ste prethodno isprali pod mlazom čiste vode. Dodajte i par grančica timijana po želji. Kada tekućina zavrije, smanjite temepraturu i kuhajte poklopljeno na laganoj vatri. Istovremeno zagrijte nešto ulja u velikoj tavi na štednjaku i u njoj prepirjajte bijele i smeđe šampinjone narezane na komadiće, ali i sušene vrganje koje ste rehidrirali i ugrubo narezali. Pirjajte ih sve dok ne ispari tekućina iz njih, a gljive ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Začinite ih s umakom od soje i miso pastom, a potom sve zajedno dodajte u lonac u kojem se kuha leća. Leću kuhajte na laganoj temepraturi oko 45 minuta uz povremeno miješanje, odnosno dok ista ne omekša i termički se ne obradi do kraja. Posolite i poparite jelo prije posluživanja s kuhanom tjestenom. Dobar tek!

