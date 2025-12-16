Ragu je gusto začinjeno jelo od nekoliko vrsta mesa i povrća kuhana u umaku, a koja se tradicionalno u Italiji poslužuje uz tjesteninu. Ragu alla bolognese, primjerice, jedno je od takvih jela.
Ako ne jedete hranu životinjskog porijekla i dalje možete napraviti ukusno jelo po uzoru na talijanski ragu.
Veganska verzija ragua radi se od nekoliko vrsta gljiva i leće, uz nezaobilazan sofrito. Dodatnu dozu umamija podarit će umak od soje te nešto miso paste.
Veganski ragu - sastojci:
- 800 ml rajčica iz konzerve
- 800 ml vode
- 250 g suhe zelene leće
- 250 g bijelih šampinjona
- 250 g smeđih šampinjona
- 100 ml crnog vina
- 30 g sušenih vrganja
- 3-4 češnja češnjaka
- 2 mrkve
- 2 stabljike celera
- 1 luk
- 1 žlica koncentrata rajčice
- 1 čajna žličica umaka od soje
- 1 čajna žličica miso paste
- nekoliko grančica timijana po želji
- biljno ulje po želji
- sol i papar po želji
Veganski ragu - priprema:
- Sušene vrganje prelijte s 800 mililitara kipuće vode i pustite da se namaču oko 10 minuta. Za to vrijeme zagrijte nešto ulja u loncu te na njemu prepirjajte nasjeckani luk, mrkve i celer – pirajajte ih oko 7 do 10 minuta dok povrće ne omekša.
- Dodajte nasjeckani češnjak i nastavite pirjati oko pola minute. Potom dodajte koncentrat rajčice, sve dobro promiješajte i pirajajte oko jedne minute.
- Podlijte sadržaj lonca s vinom, sastružite komadiće hrane s dna i kuhajte sve zajedno par minuta. Ulijte u lonac vodu u kojoj su se namakale gljive, nasjeckane rajčice iz konzerve i suhu leću koju ste prethodno isprali pod mlazom čiste vode. Dodajte i par grančica timijana po želji. Kada tekućina zavrije, smanjite temepraturu i kuhajte poklopljeno na laganoj vatri.
- Istovremeno zagrijte nešto ulja u velikoj tavi na štednjaku i u njoj prepirjajte bijele i smeđe šampinjone narezane na komadiće, ali i sušene vrganje koje ste rehidrirali i ugrubo narezali. Pirjajte ih sve dok ne ispari tekućina iz njih, a gljive ne dobiju lijepu zlatno-smeđu boju. Začinite ih s umakom od soje i miso pastom, a potom sve zajedno dodajte u lonac u kojem se kuha leća.
- Leću kuhajte na laganoj temepraturi oko 45 minuta uz povremeno miješanje, odnosno dok ista ne omekša i termički se ne obradi do kraja. Posolite i poparite jelo prije posluživanja s kuhanom tjestenom. Dobar tek!
