Galerija 0 0 0 0 Da bismo si skratili posao, ovoga tjedna radit ćemo slana i slatka jela koja se pripremaju u jednom loncu, na jednoj tavi ili limu za pečenje. Jest ćemo palačinke, ali one koje se peku u pećnici, kao i lijenu pitu od sira s već gotovo podlogom koja se ne mora stavljati peći.

Na jelovniku će se naći ukusni njoki s kobasicama koji se pripremaju u jednoj posudi, kao i kremasta tjestenina s piletinom, špekom i sirom.

Na meniju će se naći i najlakša salata od kus-kusa i tune iz konzerve, a za koju čak niti ne morate paliti pećnicu - napraviti je možete uz kuhalo uz vodu.

Palačinke iz pećnice (Foto: Shutterstock)

Ponedjeljak, 9.3. - Palačinke iz pećnice

Ne morate stajati kraj štednjaka i okretati svaku zasebnu palačinku. Cijelu smjesu možete izliti na dobro namašćeni lim za pečenje, dodati voće po želji, a potom staviti u pećnicu na pečenje. Kad su palačinke gotove, narežite ih i poslužite!

Utorak, 10.3. - Njoki s kobasicama

Večere s jednog lima ili takozvane sheet-pan dinners popularan su koncept u Sjedinjenim Američkim Državama - kod njih se svi sastojci za obrok rasprostru na lim za pečenje u jednom ravnomjernom sloju i termički obrade u pećnici u isto vrijeme, a potom posluže.

Danas vam donosimo recept za pečene njoke s kobasicama i brokulom koje možete napraviti u pola sata.

Fritata s kozjim sirom (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 11.3. - Tjestenina s piletinom i špekom

Ako vam se ne da previše vremena provoditi u kuhinji, recepti iz jednog lonca savršeno su rješenje. Ova tjestenina s piletinom i špekom jedno je od takvih jela.

Četvrtak, 12.3. - Oženi me, fritata

Oženi me, fritata je fino jelo sastavljeno od jaja, mlijeka i vrhnja koje se oplemenjuje namirnicama bogatima umamijem poput kozjeg sira i sušenih rajčica.

Petak, 13.3. - Kus-kus s tunom

Da biste skuhali kus-kus ne morate paliti štednjak – dovoljno je vodu zagrijati u kuhalu za vodu i preliti je preko sitnih zrnaca pšenične krupice te pustiti da se namače oko pet minuta. Termički obrađeni kus-kus potom pomiješajte s tunom iz konzerve i još ponekim sastojkom i dobit ćete fini ručak u svega 10 minuta.

Hladna salata od kus-kusa i tune iz konzerve (Foto: Shutterstock)

Subota, 14.3. - Lijena pita od limuna

Osvježavajući desert možete se složiti u relativno kratkom vremenu i bez potrebe da upalite pećnicu. Ovaj lijena pita od limuna odličan je primjer. Upotrijebite već gotovu podlogu za pitu ili napravite svoju od čajnih keksa i maslaca, a preko svega prelijte slasnu kremu od svega četiri sastojka. Imamo recept!

Nedjelja, 15.3. - Mekana junetina iz pećnice

Tvrđi komad mesa poput junećeg vrata možete transformirati u mekan i ukusan zalogaj. Meso prvo kratko zapecite , a potom termički obradite u mesnom temeljcu sve dok ne omekša. Ovaj recept iziskuje nešto više vremena, ali sav posao “obavit će pećnica".

