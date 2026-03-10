Cezar salata je popularno jelo u cijelom svijetu, a osmislio ju je talijanski imigrant Cesare Cardini u svojem restoranu u Meksiku dvadesetih godina prošlog stoljeća te je po njemu i dobila ime.

Originalna Cezar salata je puno jednostavnija od inačica kakve se danas mogu vidjeti na jelovnicima diljem svijeta – hrskava zelena salata miješa se s krutonima, parmezanom i karakterističnim preljevom na bazi limuna, češnjaka i jaja prije nego što se servira. Ne sadrži pečenu piletinu ni slaninu.

Možete je napraviti i kod kuće u svega 20-ak minuta. Preljev za Cezar salatu priprema se s pastom od inćuna i sirovim žumanjcima. Ako niste ljubitelji tih sastojaka, možete ih zamijeniti s kaparima ili nasjeckanim maslinama te majonezom i senfom.

Najbolji okus dobit ćete ako upotrijebite svježe mljeveni crni papar, ali poslužiti se možete i već mljevenim kupovnim varijantama. Najvažniji savjet: salatu pomiješajte s krutonima i preljevima tik prije serviranja kako bi zadržala hrskavost i svježinu.

Prava Cezar salata - sastojci: 1 glavica salate kristalke

150 ml ekstradjevičanskog maslinova ulja

45 ml svježe iscijeđenog limunova soka

45 g naribanog parmezana

3 deblje kriške kruha

3 češnja češnjaka

2 žumanjka

1 žlica paste od inćuna

½ čajne žličice umaka Worcestershire

sol i papar po želji Prava Cezar salata - priprema: Napravite krutone: natrljajte kriške kruha s jednim češnjem češnjaka pa ih potom narežite na kocke veličine oko 2 centimetra. Začinite ih s nešto soli i pokapajte s dvije žlice ili oko 30 mililitara ulja. Pecite ih na tavi na srednje jakoj vatri oko 8 do 10 minuta, dok kockice kruha ne postanu hrskave i ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Stavite ih sa strane. U velikoj zdjeli pjenjačom izmiješajte limunov sok, žumanjke, preostali nasjeckani češnjak, pastu od inćuna, svježe mljeveni crni papar i umak Worcestershire. Postupno počnite ulijevati preostalo ekstra djevičansko maslinovo ulje uz neprestano miješanje dok ne potrošite sve sastojke i ne dobijte kremast preljev. U preljev za salatu dodajte 30 grama naribanog parmezana i sve dobro promiješajte. Dodajte opranu, posušenu i nasjeckanu salatu kristalku i krutone, sve dobro promiješajte i pospite s ostatakom parmezana te poslužite. Dobar tek!

