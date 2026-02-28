Galerija 1 1 1 1 Kad govorimo o izletima na jezera u blizini Lijepe Naše, većina će odmah prvo pomisliti na Bled. Dio će se odmah sjetiti i Bohinja, a naravno, neki će pobjednički uzviknuti ime Balatona. No, za ta jezera znaju već i vrapci na granama, a evo ideja za jednodnevni (ili dvodnevni) izlet na neka druga jezera, vrijedna pažnje i posjeta.

Weissensee

Ovo jezero u Koruškoj smjestilo se na 930 metara nadmorske visine, a rijetko tko može ostati ravnodušan kad ugleda njegovu smaragdno zelenu boju. Naravno, uokolo njega vodi više staza, tako da cijelo jezero možete i obići za par sati, a ako ste jedan od onih koji uživaju u vožnji biciklima, znajte da je ta vrsta turizma ovdje itekako zastupljena. Tu su naravno i izleti brodićem po jezeru, kao i SUP daske za najam, a ljeti se u jezeru ekipa rado i kupa. Izlet je ovo, za cijelu obitelj.

Weissensee (Foto: Getty images)

Laghi di Fusine

Ova jezera sam i sam pohodio nakon jednog ljetnog vraćanja s planinskog odmora, i znam da sam odmah ostao „paf“. Ok, dijelom je to jer se opet nešto divno nalazi u Italiji, ali ova dva mala ledenjačka jezera (donje i gornje) blizu granica s Austrijom i Slovenijom doista jesu čarobna. Ulazak autom plaća se 5 €, nakon čega vas čeka ogromni parking gdje ostavljate vozilo. Čim ste parkirali, stižete do jezera, a mi smo napravili krug oko donjeg, za kojeg treba oko pola sata. Na kraju, sjednete u restoran uz jezero (mada hrana i nije nešto), a ako vam nije dosta izleta, zgodni Tarvisio je i više nego blizu.

Jasna

Smjestilo se odmah pokraj Kranjske Gore, tako da je zgodno odredište za sve koji idu u jedno od poznatijih slovenskih skijališta. Jezero čine dva povezana umjetna jezera, koje možete obići pješice, ali naravno i na biciklu (ipak je Slovenija zemlja višestrukog osvajača Tour de Francea, Tadeja Pogačara). Naravno, ako želite u ovoj savršenoj prirodi boraviti više dana, tu je i resort Jasna, što je također dobra opcija. Bilo kako bilo, jezero nije veliko, i može poslužiti kao odlična usputna postaja na putu prema Austriji ili Italiji.

Jasna (Foto: Getty images)

Lago del Predil

Poznato još i kao Rabeljsko jezero, smjestilo se na nešto manje od 1000 metara nadmorske visine. Baš kao i Laghi di Fusine, i ovo je jezero u blizini Tarvisija, udaljeno tek nekih desetak kilometara. Boja vode se često mijenja, a njena površina služi kao zrcalo za okolne planinske vrhove. S obzirom da je voda dosta ledena, oni koji se odlučuju na neku vodenu aktivnost obično unajmljuju SUP ili kanu. Naravno, oni drugi kojih je mnogo više, dođu odmoriti dušu i tijelo i koji sat šeću uz jezero.

Pressegger See

Ovo koruško jezero najlakše bi bilo opisati stihovima Jure Stublića – lijepo, lijepo, neopisivo.Za razliku od većine ovdje nabrojanih, ono je ljeti pravi raj za sve željne kupanja, s obzirom da temperature vode znaju doseći i 26, 27 stupnjeva. Neće nedostajati ni sportskih terena, pedalina i čamaca, a idealno je za sve koji žele jezerski dan bez šetnje, već za odmor i kupanje. Drugim riječima, ako imate manju djecu, nije loša ideja zastati ljeti na jezeru Pressegger.