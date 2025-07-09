Galerija 0 0 0 0

Doručak Budwig popularan je zbog svoje nutritivne vrijednosti i često se koristi u terapijskim dijetama, posebice kod osoba koje žele poboljšati zdravlje na prirodan način. Osnovni recept obično uključuje mješavinu svježeg posnog sira, hladno prešanog lanenog ulja i mljevenih lanenih sjemenki. Također može sadržavati i bobičasto voće ili jabuke.

Doručak ime duguje dr. Johanne Budwig, njemačkoj biokemičarki koja je sedam puta bila nominirana za Nobelovu nagradu i pionirki u razumijevanju uloge esencijalnih masnih kiselina (posebno omega-3) u zdravlju krvnih žila.

Povoljnije od kave u kafiću

Njezin protokol zdravog doručka spaja esencijalne masne kiseline iz lanenih sjemenki i aminokiseline iz svježeg kravljeg sira, prilikom čega se stvara korisni oblik lipoproteina, vozila za masti u tijelu, koji olakšava unos zdravih omega-3 masnih kiselina u stanice.

Po porciji doručka koji broji tek tri sastojka potrošit ćete manje nego za kavu u kafiću, ali važno je da nabavite ulje koje je hladno prešano, a lanene sjemenke sameljete sami. Sir i ulje izmiksaju se u kremu i zatim se posipaju sjemenkama. Dodati možete i svježe maline, borovnice ili pak ribanu jabuku. Važno je da mješavina ne stoji jer mljevene sjemenke brzo oksidiraju i gube blagotvorne sastojke. Sameljete li lan dan ranije, dobit ćete tek ukras na siru, ali ništa više od toga.

Doručak Budwig omiljen je u sportskoj prehrani, a koristi se za ravnotežu hormona, mršavljenje, smanjivanje kolesterola i zdravlje mozga. Osobe s karcinomom također ga uključuju u prehranu protokolom koji nalaže izbacivanje šećera i crvenog mesa. Imajte na umu da sjemenke lana kod nekih ljudi mogu izazvati probavne tegobe. Osim toga, uz lan se preporučuje piti više vode tijekom dana kako bi se spriječio rizik od konstipacije.

Doručak Budwig - sastojci: 1 žlica lanenog ulja

3 žlice posnog sira

2 žlice lana

2 žlice borovnica Doručak Budwig - priprema: Laneno ulje i posni sir miksajte dok se potpuno ne spoje u kremu bez tragova ulja. Sameljite lanene sjemenke. Pomiješajte kremu od sira s borovnicama i posipajte sjemenkama.

