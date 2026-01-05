Spatchcock piletina ili spljoštena pileća piletina je praktičan način termičke obrade mesa koja jamči uravnoteženije rezultate. Kralježnica pileta se ukloni, a pile se spljošti i tako stavlja u pećnicu.
Spljoštena piletina jamči bržu termičku obradu. Začiniti se, pak, može različitim začinima i začinskim biljem.
Danas vam donosimo recept za spetchcock piletinu s češnjakom, mljevenim kuminom, paprikom u prahu, sušenim organom i limunom. Ako volite da vam meso bude pikantnije, slobodno dodajte i nešto čili papričica.
Spljoštena pečena piletina - sastojci:
- 1 pile od 2 kg
- 3-4 češnja češnjaka
- 1 limun
- 1-2 čili papričica po želji
- 1 žlica ulja
- 1 žlica mljevenog kumina
- 1 žlica slatke mljevene paprike
- ½ čajne žličice sušenog origana
- sol i papar po želji
Spljoštena pečena piletina - priprema:
- Kuhinjskim škarama zarežite kralježnicu pileta s obje strane i uklonite je. Okrenite piletinu s prsima prema gore i pritisnite je dlanovima o čistu ravnu podlogu dok ne “pukne” i ne spljošti se.
- Meso dobro posolite i popaprite. Naribajte koricu jednog limuna, i iscijedite sok. U zdjeli pomiješajte nasjeckani češnjak, mljeveni kumin, ulje, papriku, origano, limunovu koricu i dvije žlice iscijeđenog limunovog soka. Sve dobro promiješajte. Po žeji možete dodati i nasjeckane čili papričice. Dobivenu smjesu utrljajte po spljoštenoj piletinu.
- Piletinu položite u posudu za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 Celzijevih stupnjeva oko 45 do 55 minuta, odnosno dok meso nije pečeno do kraja. Pustite da se meso odmori 10 minuta prije rezanja i posluživanja. Dobar tek!
