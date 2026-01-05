Spatchcock piletina ili spljoštena pileća piletina je praktičan način termičke obrade mesa koja jamči uravnoteženije rezultate. Kralježnica pileta se ukloni, a pile se spljošti i tako stavlja u pećnicu.

Spljoštena piletina jamči bržu termičku obradu. Začiniti se, pak, može različitim začinima i začinskim biljem.

Danas vam donosimo recept za spetchcock piletinu s češnjakom, mljevenim kuminom, paprikom u prahu, sušenim organom i limunom. Ako volite da vam meso bude pikantnije, slobodno dodajte i nešto čili papričica.

Spljoštena pečena piletina - sastojci: 1 pile od 2 kg

3-4 češnja češnjaka

1 limun

1-2 čili papričica po želji

1 žlica ulja

1 žlica mljevenog kumina

1 žlica slatke mljevene paprike

½ čajne žličice sušenog origana

sol i papar po želji Spljoštena pečena piletina - priprema: Kuhinjskim škarama zarežite kralježnicu pileta s obje strane i uklonite je. Okrenite piletinu s prsima prema gore i pritisnite je dlanovima o čistu ravnu podlogu dok ne “pukne” i ne spljošti se. Meso dobro posolite i popaprite. Naribajte koricu jednog limuna, i iscijedite sok. U zdjeli pomiješajte nasjeckani češnjak, mljeveni kumin, ulje, papriku, origano, limunovu koricu i dvije žlice iscijeđenog limunovog soka. Sve dobro promiješajte. Po žeji možete dodati i nasjeckane čili papričice. Dobivenu smjesu utrljajte po spljoštenoj piletinu. Piletinu položite u posudu za pečenje i pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 Celzijevih stupnjeva oko 45 do 55 minuta, odnosno dok meso nije pečeno do kraja. Pustite da se meso odmori 10 minuta prije rezanja i posluživanja. Dobar tek!

Dosadila su vam suha i bezukusna pileća prsa? Imamo pet recepata koji garantiraju sočno meso +0