Galerija 8 8 8 8 Na zapadnoj obali Ligurije, kada Genovu ostavite daleko iza sebe i već ste bliže francuskoj rivijeri negoli talijanskoj “čizmi”, iznad kristalnog mora, poput šarenog buketića pozira Cervo – selo koje izgleda kao da je ispalo iz bajke i koje se s razlogom nalazi na popisu najljepših talijanskih sela.

Šarene kuće poslagane na brežuljku, jedna drugoj iznad “glave”, barokna crkva koja dominira panoramom i uske kamene uličice s puno cvijeća, i naravno, mačaka, stvaraju prizor koji dugo ostaje u sjećanju. No, Cervo nije samo razglednica – on je živa priča o povijesti... i moru.

Rimljani, gusari i bogati turisti

Povijest Cerva seže u rimsko doba, kada je na ovom području postojala postaja (mansio) uz cestu Via Julia Augusta. Nakon pada Zapadnog Rimskog Carstva, naselje dolazi pod bizantsku vlast, a kasnije dobiva i zidine kako bi se obranilo od čestih gusarskih napada.

U srednjem vijeku Cervo postaje važna točka pod zaštitom Genove. U 16. stoljeću doživljava procvat zahvaljujući lovu na koralje u vodama Korzike i Sardinije. Upravo su „koraljari“ financirali izgradnju najpoznatije crkve u selu – simbol vjere i - prosperiteta. Padom Mletačke i Genovske republike, Cervo mijenja uprave – od Ligurske Republike, preko Napoleona, do Kraljevine Sardinije i Kraljevine Italije.

Cervo je idealana postaja istražujete li Liguriju ili ste na putu prema Azurnoj obali. Njegova luka u sezoni je puna turista, jahti, mirisa i glasova i uvod je u promenade s puno svjetala i zlatnih natpisa kakve se susreću od Nice do Cannesa. Stara jezgra, pak, na, brdu, čuva još onaj autentičan karakter maloga mjesta, u kojemu susjedi razgovaraju preko prozora, a zimi imate osjećaj da su baš svi nekamo otišli.

Selo šarenih fasada... i mačaka

Selo možete obići pješice, a automobil ostavite izvan jezgre. Čim zakoračite u stari grad ući ćete u neko drugo vrijeme. Uske ulice – caruggi – vode vas u avanturu između kamenih kuća, cvijeća na balkonima i pogleda punih pučine. Najprepoznatljiviji simbol sela je spomenuta Crkva sv. Ivana Krstitelja, poznata kao “Crkva koraljara”. Izgrađena u 18. stoljeću u ligurskom baroknom stilu, dominira selom svojom monumentalnom fasadom i položajem iznad mora. Njezina unutrašnjost krije bogate dekoracije, freske i umjetnine, a pogled s platoa ispred crkve jedan je od najljepših na cijeloj rivijeri.

Dvorac Clavesana iz 13. stoljeća nekada je služio za obranu od gusara, a danas je u Etnografski muzej zapadne Ligurije. Ovdje možete upoznati svakodnevni život nekadašnjih stanovnika – ribara i poljoprivrednika i koraljara, a s terase ćete uživati u spektakularnom pogled na stare krovove i plavetnilo.

Oratorij sv. Katarine - jedna od najstarijih građevina u selu, Crkva sv. Nikole da Tolentina - sagrađena na ostacima poganskog hrama, simbol kontinuiteta povijesti, Palazzo Morchio – palača iz 17. stoljeća, današnja gradska vijećnica, kao i očuvane srednjovjekovne zidine – podsjećaju na burnu povijest od Rimljana do gusara, u koju možete zaviriti doslovni u nekoliko koraka.

Cervo je lijepo i sasvim drugačije obići u svako doba godine. U proljeće, kada se tek probudilo i svježe umilo, ljeti kada je načičkano ljudima i punofestivala i umjetnilčkog duha, ujesen kada su boje tople i nježne ili zimi kad nema toliko turista pa možda i glasnije govori onim svojim pravim ligurskim glasom.

A tad vam možda i ispriča i pokoju priču o moru i ljudima, daleko od showa za turiste s puno novca. Najtužnije se sigurno ona o velikoj oluji koje se svi sjećaju iako je se više nitko ne sjeća i koja je u dubinu odnijela sve ribarske brodove... i pretvorila Cervo u “selo stotinu udovica”.

