Gulaši se obično pripremaju od žilavijih komada mesa koji se omekšaju tijekom produljene termičke obrade. Da biste omekšali žilavo meso, ali i podarili mu dodatnu dozu slatkoće upotrijebite jabučni cider.
Slatkoću cidera uravnotežit će svježe brusnice i nešto čili praha, a okusni profil dodatno produbiti ružmarin, timijan – i štapić cimeta.
Gulaš prirodno zgusnite uz pomoć ječma – skuhajte ovu žitaricu zajedno s ostatkom namirnica umjesto krumpira. Ječam će povećati zasitnost jela i njegovu teksturu, ali i količinu prehrambenih vlakana u obroku.
Gulaš od junetine i ječma - sastojci:
- 750 ml mesnog temeljca
- 500 g junećeg vrata ili lopatice
- 200 g ječma
- 125 ml jabučnog cidera
- 80 g svježih brusnica
- 3 mrkve
- 2 žlice glatkog brašna
- 2-3 češnja češnjaka
- 1 manji luk
- 1 štapić cimeta
- 1-2 grančice ružmarina
- 1-2 grančice timijana
- 1 čajna žličica čilija u prahu
- sol i papar po želji
- biljno ulje po želji
Gulaš od junetine i ječma - priprema:
- Meso narežite na veće kocke, pospite ga brašnom, posolite i popaprite po želji. U velikom loncu zagrijte nešto ulja pa na srednje jakoj vatri zapecite meso sa svih strana – za to će vam biti potrebno pet do 10 minuta. Izvadite meso sa strane.
- Na preostaloj masnoći prepirjajte nasjeckani luk, oko pet minuta. Dodajte i češnjak i pirjajte ga oko pola minute. Podlijte sve zajedno jabučnim ciderom i sastružite zapečene dijelove s lonca. Kuhajte oko tri minute.
- Ulijte mesni temeljac u lonac i vratite prepečene komade mesa. Dodajte i ječam, nasjeckanu mrkvu, brusnice, ružmarin, timijan, cimet, čili prah, te sol i papar po želji.
- Kada tekućina zavrije, smanjite temperaturu i kuhajte gulaš poklopljen na štednjaku oko tri sata, odnosno dok meso ne omekša. Povremeno provjerite sadržaj lonca, promiješajte i po potrebi dodajte još mesnog temeljca.
- Prije posluživanja izvadite ružmarin, timijan i štapić cimeta iz lonca. Servirajte s kriškom kruha. Dobar tek!
Kada dodajete luk? Pet savjeta za savršeni gulaš koji ćete rado reprizirati +0