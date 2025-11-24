Gulaši se obično pripremaju od žilavijih komada mesa koji se omekšaju tijekom produljene termičke obrade. Da biste omekšali žilavo meso, ali i podarili mu dodatnu dozu slatkoće upotrijebite jabučni cider.



Slatkoću cidera uravnotežit će svježe brusnice i nešto čili praha, a okusni profil dodatno produbiti ružmarin, timijan – i štapić cimeta.



Gulaš prirodno zgusnite uz pomoć ječma – skuhajte ovu žitaricu zajedno s ostatkom namirnica umjesto krumpira. Ječam će povećati zasitnost jela i njegovu teksturu, ali i količinu prehrambenih vlakana u obroku.

Gulaš od junetine i ječma - sastojci: 750 ml mesnog temeljca

500 g junećeg vrata ili lopatice

200 g ječma

125 ml jabučnog cidera

80 g svježih brusnica

3 mrkve

2 žlice glatkog brašna

2-3 češnja češnjaka

1 manji luk

1 štapić cimeta

1-2 grančice ružmarina

1-2 grančice timijana

1 čajna žličica čilija u prahu

sol i papar po želji

biljno ulje po želji Gulaš od junetine i ječma - priprema: Meso narežite na veće kocke, pospite ga brašnom, posolite i popaprite po želji. U velikom loncu zagrijte nešto ulja pa na srednje jakoj vatri zapecite meso sa svih strana – za to će vam biti potrebno pet do 10 minuta. Izvadite meso sa strane. Na preostaloj masnoći prepirjajte nasjeckani luk, oko pet minuta. Dodajte i češnjak i pirjajte ga oko pola minute. Podlijte sve zajedno jabučnim ciderom i sastružite zapečene dijelove s lonca. Kuhajte oko tri minute. Ulijte mesni temeljac u lonac i vratite prepečene komade mesa. Dodajte i ječam, nasjeckanu mrkvu, brusnice, ružmarin, timijan, cimet, čili prah, te sol i papar po želji. Kada tekućina zavrije, smanjite temperaturu i kuhajte gulaš poklopljen na štednjaku oko tri sata, odnosno dok meso ne omekša. Povremeno provjerite sadržaj lonca, promiješajte i po potrebi dodajte još mesnog temeljca. Prije posluživanja izvadite ružmarin, timijan i štapić cimeta iz lonca. Servirajte s kriškom kruha. Dobar tek!

