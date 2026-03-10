Australska zrakoplovna tvrtka Qantas sljedeće će godine pokrenuti dva najduža izravna komercijalna leta na svijetu: od Sydneya do Londona i od Sydneya do New Yorka. Riječ je o letovima koji premašuju udaljenost od 17.010 kilometara, odnosno 16.250 kilometara u otprilike 22 sata. S obzirom da neće biti stajanja između Sydneya i ovih dvaju destinacija uobičajeni put zrakoplovom će biti skraćen za oko četiri sata.

Ovako dugi izravni letovi mogući su zahvaljujući modifikacijama aviona Airbus A350-1000ULR koji će Qantas koristiti za prijevoz na tim rutama, a koji bi trebali biti dostavljeni do kraja ove godine. Zrakoplovi su opremljeni Rolls-Royce Trent motorima i dodatnim spremnikom goriva koji im omogućuje letenje na većim udaljenostima.

Putnici će na izravnim Qantasovim rutama Sydney-London i Sydney-New York dvaput vidjeti izlazak sunca, zbog čega su iste dobile nadimak Project Sunrise (Projekt svitanje). Putnici će prvi izlazak sunca vidjeti negdje iznad Azije ili Bliskog istoka, a drugi bliže Europi ili Sjevernoj Americi.

U avionu će biti mjesta za 238 putnika raspoređenih u 6 luksuznih kabina prve klase, 52 poslovnih kabina, 40 premium ekonomskih mjesta i 140 sjedala ekonomske klase. Sva mjesta će doći uz brzi Wi-Fi bez dodatne naplate.

Qantas će na ovim dugim izravnim letovima uvesti i posebne wellness zone sa zdravim napicima i laganim obrocima, te posebno dizajniranim osvjetljenjem koje će biti prilagođeno cirkadijalnom ritmu putnika. Tu će biti osigurano i mjesto za istezanje i laganu vježbu kako bi putnici lakše izdržali dugi let.

Prvi ultra dugi komercijalni letovi planirani su za početak 2027. godine. Upućeni tvrde da će ove linije promijeniti način na koji putujemo zrakoplovom te da će iznimno dugi letovi bez stajanja postati uobičajena praksa.

