Cong You Bing je popularno kinesko jelo – riječ je o slanoj palačinki punjenoj mladim lukom koja se peče na tavi sve dok ne postane hrskava izvana, a ostane mekana iznutra. Palačinke od mladog luka su popularna ulična hrana, ali i prilog raznim jelima.

Palačinka od mladog luka se jede vruća, reže na trokute, a obično servira uz jednostavni umak sastavljen od umaka od soje, rižinog octa, sezamovog ulja i ulja čilija.

Da biste pripremili palačinku od mladog luka ne treba vam puno sastojaka – tek nešto brašna, vode, soli i mladog luka te ulja. Donosimo vam pojednostavljenu verziju koju baš svatko može svladati.

Palačinke od mladog luka - sastojci: 300 g glatkog brašna

180 ml vode

100 g nasjeckanog mladog luka

biljno ulje

prstohvat soli Palačinke od mladog luka - priprema: U većoj zdjeli pomiješajte sol i brašno. U sredini brašna napravite malo udubljenje i ulijte 120 mililitara vruće vode. Sve dobro promiješajte. Potom dodajte 60 mililitara hladne vode i nastavite miješati. U smjesu dodajte i malo biljnog ulja po želji, a kako biste što lakše povezali sastojke i uspjeli rukama oblikovati kuglu od tijesta. Pokrijte kuglu od tijesta pamučnom krpom i ostavite da se “odmori” oko 10 minuta na sobnoj temperaturi. Kada se tijesto odmori, izradite ga rukama u trajanju od tri do pet minuta dok ne postane glatko. Podijelite ga na četiri jednaka dijela i svaki oblikujte u kuglicu. Pokrijte četiri kuglice tijesta čistom pamučnom krpom i pustite da se odmaraju još 20 do 30 minuta. Svaku kuglicu tijesta razvaljajte u pravokutnik, premažite s nešto biljnog ulja, a preko sredine rasporedite nasjeckani mladi luk. Upotrebljavajte samo zeleni dio mladog luka. Zarolajte tijesto kao što biste obične palačinke. Svaku palačinku zarolajte tako da dobijete oblik puža, pa ih rukama i valjkom za tijesto spoljoštite i pretvorite u okruglu tanku palačinku. Ponovite postupak dok ne dobijte četiri okrugle palačinke. U tavi zagrijte nešto biljno ulja i pržite jednu po jednu palačinku od dvije do tri minute sa svake strane dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Narežite i poslužite kao prilog. Dobar tek!

