Galerija 1 1 1 1 U Češkom Krumlovu, jedom od najslikovitijih gradića u toj državi, postoji Plaštanski most (češ. Plášťový most), sasvim drugačiji od svih koje ste vidjeli. On je više od mosta, visok nekoliko katova, kao neprobojna zavjesa u klancu, ova impresivna građevina pravo je arhitektonsko čudo koje povezuje dijelove dvorca i simbolizira moć i prestiž plemićkih obitelji koje su stoljećima vladale ovim krajem.

Plaštanski most dio je kompleksa Dvorca Češki Krumlov, drugog najvećeg dvorca u Češkoj. Most je građen u nekoliko faza između 15. i 18. stoljeća, a svoj današnji - barokni - izgled dobio je u 18. stoljeću.

Put do kazališta

Poseban je po tome što ima čak tri kata arkada koje se uzdižu iznad dubokog klanca. Njegovi gornji hodnici služili su za povezivanje reprezentativnih prostora dvorca s - kazalištem i vrtovima, kako bi se plemstvo sigurno i diskretno moglo kretati iznad obrambenih zidina i ispod radara puka.

Most vodi prema jednom od najstarijih sačuvanih baroknih kazališta u Europi, i ono je dio dvorskog kompleksa u Češkom Krumlovu. Zahvaljujući toj vezi, most je imao ne samo obrambenu i komunikacijsku, nego i kulturnu ulogu. Kazalište je sačuvalo originalnu scensku mehaniku, kostime i dekoracije iz 18. stoljeća, što ga čini iznimno vrijednim kulturnim spomenikom.

Turistička atrakcija

Most je izgrađen u vrijeme kada su dvorcem upravljale moćne plemićke obitelji, Rožmberci i Schwarzenberzi. Njegova monumentalnost bila je jasan pokazatelj bogatstva i političkog utjecaja tadašnjih vlasnika. Danas je most, kao i čitava povijesna jezgra Češkog Krumlova, pod zaštitom UNESCO-a.

Plaštanski most danas vjerojatno najfotografiranije mjesto u Češkom Krumlovu. S njegovih arkada pruža se spektakularan pogled na crvene krovove staroga grada i meandre rijeke Vltave. Posebno je dojmljiv u zimskoj atmosferi ili tijekom ljetnih festivala kada cijeli grad oživi i priziva duhprošlih stoljeća.

Usporedba s Hrvatskom: Kolike su zbilja cijene u Budimpešti i gdje najbolje potrošiti forinte? +4