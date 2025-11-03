Galerija 2 2 2 2 Ovaj tjedan kuhamo naopačke! Točnije, odabrali smo recepte koji su inspirirani popularnim jelima, ali koji se pripremaju – s nekim drugim namirnicama ili čak drugačijom kuharskom tehnikom.



Ponedjeljak bez mesa otvaramo s carbonarom u kojem nema ni guancialea, ni sira ni jaja. Ššššš, ne pokazujte ovo Talijanima! Riječ je o veganskoj verziji popularnog talijanskog jela koji se rade sa zamjenama biljnog porijekla.



Pripremit ćemo i rižoto, ali koji se umjesto na štednjaku radi na u pećnici. Srdele ćemo također umjesto na gradelama ili štednjaku – pripremiti u rolu.



Viralni recept za oženi me piletinu zamijenit ćemo s podjednako ukusnim slanutkom. Gulaš ćemo skuhati s mljevenim mesom, klasični tiramisu napraviti s pistacijama, a za kraj tjedna ispeći ćemo pile i premazati ga pekmezom od marelica.

Rižoto iz pećnice (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepata za svaki dan ovoga tjedna koji su naopaki, ali jako fini.

Ponedjeljak, 3.11. – Veganska carbonara

Pojeli biste carbonaru, ali ne jedete namirnice životinjskog porijekla? Ne brinite, može se napraviti i ukusna verzija veganske carbonare. Umjesto guancialea napravite vegansku verziju slanine na bazi tvrdog tofua i začina, jaja zamijenite kremom od indijskih oraščića i prehrambenog kvasca, a jelo začinite veganskom verzijom parmezana. Imamo recept!

Utorak, 4.11. – Rižoto iz pećnice

Tko voli klasični talijanski rižoto od junetine, ovaj zapečeni u pećnici sigurno će obožavati. Ima fantastičan okus, divnu teksturu i slasnu kombinaciju namirnica kojima je teško odoljeti.

Slanutak u kremastom umaku (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 5.11. Oženi me slanutak

Viralni "oženi me“ recepti veliki su hit u Hrvatskoj, a podrazumijevaju jela koja su spremljena na tako dobar način da će izazvati spontanu prošnju kod osobe koja je proba. Mi vam danas predlažemo slanutak u gustom kremastom umaku koji se može pripremiti za svega dvadesetak minuta ako slijedite naše savjete.

Četvrtak, 6.11. – Američki gulaš

Američki gulaš itekako se razlikuje od mađarskog originala, ali i drugih sličnih jela koja nose ovo ime. Američki gulaš radi se od mljevenog mesa i makarona, a priprema se u jednom loncu za manje od pola sata. Baš zato nameće se kao sjajan izbor za obrok kada biste pojeli nešto fino na žlicu, ali nemate puno vremena za kuhanje.

Srdele iz pećnice (Foto: Shutterstock)

Petak, 7.11. – Srdele iz pećnice

Srdele se ne moraju frigati na tavi ili peći na gradelama. Odličan okus imat će i ako ih pripremite u pećnici s malo maslinova ulja, soli i papra. Imamo recept!

Subota, 8.11. – Tiramisu s pistacijom

Klasični tiramisu je savršenstvo bez mane. Jeste li probali verziju tiramisua s pistacijom ? Kremu za tiramisu "pojačajte“ pastom od mljevenih pistacija, a ovom kolaču možete dodati hrskavu teksturu s nešto nasjeckanih zelenkastih orašastih plodova na vrhu.

Tiramisu s pistacijom (Foto: Shutterstock)

Nedjelja, 9.11. – Pečeno pile

Pečeno pile savršen je izbor za nedjeljni ručak. Ovaj vikend ispeći ćemo piletinu u komadu s nevjerojatnim dodatkom – glazurom od domaće marmelade od marelica , ali i nekoliko kapi ljutog ulja. Imamo recept!

