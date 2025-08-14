Slatko, slano, pikantno, ljuto… tajne su slasti piletine glazirane marmeladom od marelica s ljutom papričicom. Za ovo jelo potrebno je nešto truda, osobito ako želite napraviti domaću marmeladu, ali pripremu možete pojednostaviti kupovnom - uz dodatak nekoliko kapi ljutog ulja od papričica.

Odlučite li se pak na domaću varijantu, zbog svojih citrusnih nota, habanero je odličan izbor.

Meksička ljubimica na drugom kraju svijeta se često koristi u slatko-ljutim kombinacijama, pogotovo s mangom koji dodatno naglasi njenu aromu, ali poslužit će i nama bliža – marelica. Habanero je uobičajen sastojak gulaša, kao i marinada za pečenja, s kojima je pun pogodak.

Ljuta marmelada od marelica - sastojci: 450 g marelica, očišćenih od koštica i nasjeckanih

1 papričica (habanero), sitno nasjeckana

1 komad svježeg đumbira od 5 cm, oguljen i sitno nasjeckan

470 g šećera

2 žlice svježeg lišća timijana

2 žlice svježe iscijeđenog limunovog soka Ljuta marmelada od marelica - priprema: U srednje veliki lonac stavite marelice, habanero, đumbir, šećer, timijan i limunov sok. Zagrijte na srednje jakoj vatri dok ne prokuha. Smanjite vatru na lagano i kuhajte nepokriveno 30 minuta, povremeno (otprilike svakih 5 minuta) promiješajte, dok se smjesa ne zgusne i ne dobije konzistenciju marmelade. Ulijte marmeladu u sterilizirane staklenke zapremnine 240 ml, ostavljajući oko 0,5 cm prostora od vrha. Dobro zatvorite poklopce. Sterilizirajte staklenke u vodenoj kupelji 10 minuta. Čuvajte na hladnom i tamnom mjestu do godinu dana. Nakon otvaranja, držite u hladnjaku.

Pečena piletina s glazurom od marelica - sastojci: Glazura: 2 žlice marmelade od marelica s habanerom

2 žlice maslinovog ulja

¾ žličice soli

½ žličice crnog papra Ostalo: 60 g marmelade od marelica s habanerom

1 pile (oko 1,4 – 2,3 kg)

450 g marelica, prepolovljenih i očišćenih od koštica

3 žlice maslinovog ulja

1 žlica svježeg lišća timijana

1 žličica soli

½ žličice crnog papra

1 veći luk, narezan na ploške

3 mrkve, narezane na manje komade

1 grančica svježeg ružmarina

500 ml vode Pečena piletina s glazurom od marelica - priprema: Pomiješajte sve sastojke za glazuru u srednje velikoj zdjeli. Ostavite sa strane. Pećnicu zagrijte na 220 °C. U posudi pomiješajte marmeladu od marelica, maslinovo ulje, timijan, sol i papar. U velikom limu za pečenje rasporedite polovice marelica, mrkvu i ploške luka, prelijte ih smjesom i dobro promiješajte. Luk rasporedite tako da pokrije dno, a marelice stavite po rubovima lima. Stavite piletinu u sredinu lima i obilno je premažite glazurom, uključujući i ispod kože na prsima. U unutrašnjost piletine stavite ružmarin, a noge zavežite kuhinjskom špagom. Ulijte vodu u lim oko piletine. Prekrijte aluminijskom folijom, dobro zatvorite sa svih strana, ali probušite rupu promjera oko 2,5 cm kako bi para mogla izlaziti. Folija ne smije dirati kožu piletine da se ne zalijepi. Ovaj je korak vrlo važan, jer ako piletinu ne prekrijete folijom, zbog visokog udjela šećera u glazuri prebrzo će potamnjeti, pa će unutrašnjost ostati sočna i ukusna, ali će izvana izgledati prilično prepečeno. Stavite lim na najnižu rešetku i pecite 40 minuta. Skinite foliju, prelijte meso sokom iz lima, smanjite temperaturu na 190 °C i pecite još oko 15, 20 minuta - ili dok unutarnja temperatura mesa ne dosegne 74 °C (vrijeme ovisi o težini mesa). Izvadite iz pećnice i ostavite 15 minuta da se meso odmori prije rezanja, kako bi ostalo sočno.

Kad je prevruće za kuhanje: 7 finih i brzih jela za svaki dan ovoga tjedna +3