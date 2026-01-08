Zapečeni krumpir savršen je prilog uz meso, ribu i povrće. Ako ste se u siječnju odlučili pridružiti veganuaryju, ovaj recept je savršeni izbor - možete ga napraviti i bez namirnica životinjskog porijekla.

Umjesto kravljeg mlijeka upotrebljava se biljna zamjena od soje, a umjesto maslaca – margarin.

Krumpire pospite s naribanom veganskom verzijom cheddar sira, a dodatni sirni okus podarit će i nešto prehrambenog kvasca.

Zapečeni veganski krumpir - sastojci: 900 g krumpira

600 ml biljne zamjena za mlijeko od soje

200 g naribanog veganskog sira

45 g margarina

30 g glatkog brašna

30 g prehrambenog kvasca

1 čajna žličica sitno nasjeckanog češnjaka

½ čajne žličice timijana

prstohvat mljevenog muškatnog oraščića

sol i papar po želji Zapečeni veganski krumpir - priprema: Rastopite margarin u manjem loncu, pa na njemu prepirjajte češnjak - pirjajte ga oko jednu minutu. Potom umiješajte brašno i kratko ga prepecite pa postupno počnite dodavati biljnu zamjenu za mlijeko od soje. Miješajte umak dok se ne zgusne, pa ga uklonite s vatre. U dobiveni umak ubacite 150 grama naribanog sira, prehrambeni kvasac, sol, papar, timijan i muškatni oraščić i sve dobro promiješajte dok ne dobijete glatku smjesu. Krumpir ogulite i narežite na tanke kriške. Namastite vatrostalnu posudu za pečenje krumpira s uljem ili margarinom. U nju posložite polovicu kriški krumpira, prelijte s polovicom pripremljenog umaka, pa preko svega naslažite ostatak krumpira. Na vrh dodajte ostatak pripremljenog umaka. Pecite krumpir u prethodno zagrijanoj pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva oko sat vremena. Potom pospite ostatak sira po vrhu krumpira i nastavite sve zajedno peći još pola sata dok se krumpir ne ispeče do kraja, a površina složenca ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Dobar tek!

