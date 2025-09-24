Donosimo vam recept za inačicu tiramisua u kojoj glavnu ulogu imaju – pistacije. Ostali su svi sastojci oni koji dolaze i u klasični tiramisu, ali krema je „pojačana“ pastom od pistacija koja joj daje bogatu aromu.

Na vrh tiramisua s pistacijama, dakako, dolazi hrskavi orašasti posip koji ovom kremastom desertu daje uzbudljivu teksturu. Ako volite pistacije, ova će vam verzija talijanskog hita vrlo vjerojatno postati omiljena. Uživajte!

Tiramisu s pistacijom - sastojci: 480 ml jake crne kave (instant ili turska bez taloga)

30 ml ruma

3/4 čajne žličice ekstrakta badema, podijeljeno

4 velika jaja

65 g kristal šećera

1/8 čajne žličice soli

450 g mascarponea

150 g paste od pistacija

1 čajna žličica ekstrakta vanilije

200 g piškota

40 g preprženih neslanih pistacija Tiramisu s pistacijom - priprema: U plitkoj zdjeli pomiješajte kavu, rum i 1/2 čajne žličice ekstrakta badema. Ostavite sa strane. Napunite lonac od 2 ili 3 litre s malo vode i zakuhajte na jakoj vatri, a zatim smanjite vatru. U zdjeli zajedno izmiksajte jaja, šećer i sol dok se dobro ne sjedine. Stavite zdjelu iznad lonca tako da ne dodiruje vodu i kuhajte na pari neprestano miješajući 3 do 5 minuta. Maknite s pare i miksajte velikom brzinom dok se smjesa od jaja ne zgusne, posvijetli i otprilike učetverostruči, oko 10 minuta. Smanjite brzinu na srednju, postupno dodajte mascarpone i kremu od pistacija i miksajte dok se sve ne sjedini, oko 2 do 3 minute. Dodajte vaniliju i preostali ekstrakt badema, povećajte brzinu i miksajte još oko 15 sekundi. Kremu ostavite sa strane. Umačite jednu po jednu piškotu u mješavinu kave i ruma, tako da se dobro namoče ali da se ne raspadaju, i slažite ih u četvrtasti lim za pečenje od 20 x 20 cm ili odgovarajuću pravokutnu posudu. Silikonskom špatulom ravnomjerno rasporedite polovicu smjese od preko piškota. Ponovite još jednom s preostalim piškotama i preostalom kremom. U mlincu za začine ili blenderu sameljite pistacije i pospite ih po kremi od mascarponea. Pokrijte plastičnom folijom i stavite u hladnjak, na barem 4 sata.

