Galerija 2 2 2 2

Pad temperature u termometru direktno je povezan s jelima koje planiramo kuhati ovaj tjedan. Zaželjeli smo se toplih jela na žlicu koja će nas ugrijati i zasititi, a za čiju pripremu ne trebamo potrošiti malo bogatstvo.



Ponedjeljak bez mesa tradicionalno započinjemo jelom biljnog porijekla - napravit ćemo skromno varivo od kupusa i leće kojem curry pasta daje mnoštvo okusa.



Pripremit ćemo i kremasto varivo od graha koje će nahraniti četveročlanu obitelj s tek tri do četiri eura, a cjenovno je prihvatljiva i kremasta juha od kraljice jeseni – bundeve.



Za ljubitelje "konkretnijih" obroka tu je povrtno varivo s piletinom, ali i filipinski gulaš kaldreta, koja se priprema s mesom i jetricama.

Varivo od kupusa i leće (Foto: Getty Images)

I ovotjedni desert morate jesti žlicom – pripremit ćemo kaiserschmarrn ili natrgane austrijske palačinke koje se pripremaju od sastojaka koje već imate kod kuće.



Nastavite čitati tekst i u nastavku pronađite sedam recepta – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 6. 10. – Varivo od leće i kupusa

Fino jelo može se napraviti i od skromnih namirnica. Ovo varivo od svježeg kupusa i crvene leće najbolji je dokaz toj tvrdnji. U varivu možete iskoristiti dodatno povrće koje imate na raspolaganju u hladnjaku ili smočnici, poput luka, češnjaka, luka i paprike. Dubinu okusa, pak, daju mu začini, odnosno curry pasta.

Utorak, 7. 10. – Povrtno varivo s piletinom

Sljubite u jednom loncu krumpir, mrkvu, brokulu, grašak, kukuruz i piletinu te nešto temeljca i začina i za četrdesetak minuta dobit će fino varivo koje će vam dati snagu za cijeli dan.

Povrtno varivo s piletinom (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 8.10. – Juha od mesa i kupusa

Kad zahladi, u Rumunjskoj se kuha gusta juha od mesa i kupusa – poslužiti se možete svinjetinom ili junetinom po želji. Začinite je, pak, s nešto kopra, a svježinu će joj podariti malo limunova soka.

Četvrtak, 9. 10. – Kremasto varivo od graha

Jednostavan i cjenovno prihvatljiv ručak može se napraviti od relativno malo novca. Ovo varivo od bijelog graha najbolji je dokaz tome. Ako za pripremu jela upotrijebite suhi grah koji ste sami skuhali, bit će vam dovoljno oko tri eura za ovaj ručak koji će nahraniti četveročlanu obitelj.

Gusta juha od bundeva (Foto: Shutterstock)

Petak, 10. 10. – Juha od bundeve

Bundeve su kraljice jeseni – i zbog svoje hranjivosti i dostupnosti i zbog svoje izdašnosti. Dodati ih možete u različita jela, a od njih možete napraviti i jako finu i gustu jesensku juhu.

Subota, 11.10. – Kaiserschmarrn

Kaiserschmarrn je popularno austrijsko jelo slično palačinkama – tijesto je pahuljastije i nadrobljeno na komadiće prije serviranja. Legenda kaže da ga je obožavao austrijski car Franjo Josip I., zbog čega se često naziva i carski drobljenac.



Austrijanci je poslužuju s grožđicama, pireom od jabuka, šećerom u prahu i/ili uz kompot od šljiva.

Kaiserschmarrn ili carski drobljenac (Foto: Shutterstock)

Nedjelja, 12. 10. – Filipinski gulaš od junetine i povrća

U nedjelju pripremamo kaldretu, odnosno svojevrsni filipinski gulaš od junetine, povrća i krumpira koji slast duguje posebnom sastojku – namazu od jetrica. Tradicionalno se poslužuje s kuhanom rižom, a ako nemate junetine, pripremiti ga možete i s piletinom ili nekim drugom mesom po želji. Imamo recept!

Brzo gotova i puna okusa: 7 neodoljivih jela za ovaj tjedan +3