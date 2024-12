Malo je jela oko kojih kruži toliko legendi, kao što je to slučaj sa skromnim drobljencom – ali sve od reda započinju nezgodom koja je dovela do omiljenih, potrganih palačinki.

Vjerojatno najpoznatija priča kreće sa slastičarom iz dvorske kuhinje, koji je eksperimentirao s tijestom za omlet kako bi napravio novi, lagani desert za Elizabetu, suprugu Franje Josipa I., poznatiju kao Sissi. No, palačinka nije uspjela. Sluga, koji to nije znao, poslužio je palačinku carskom paru, koji je, prilično iznenađen, promatrao neuspjeli eksperiment i upitao: "Kakva je to šala?" Sluga, pribran, brzo je odgovorio: "To je kaiserschmarrn."

Kakva zbrka...

Prema drugoj priči, car je jednom prilikom lutajući alpskim pašnjacima nakon lova navratio u skromni dom jedne seoske obitelji kako bi se sakrio od nevremena. U silnoj nervozi što joj je austrijski car u kući, žena je uništila palačinke koje je pekla u tavi. Caru je, međutim, jelo izvrsno prijalo, iako ga je nazvala "schmarrn" (zbrka, kaša) pa ga je on prozvao "kaiserschmarrn".

Koju god priču odlučite prihvatiti, ona ne umanjuje jednostavnost i slast kaiserschmarrna. Ovo se jelo tijekom 20. stoljeća toliko raširilo da su danas brojne varijacije prisute diljem Europe.

U Austriji se komadi tijesta režu na manje komade, posipaju grožđicama i šećerom u prahu te poslužuju s umakom od šljiva ili jabuka. Grožđice se također mogu umiješati u tijesto tijekom pečenja. Nešto složenija varijanta uključuje bjelanjke, koji se umute u tijesto kako bi ono postalo prozračnije.

Kaiserschmarren - sastojci 4 jaja

250 ml mlijeka

30 g šećera

150 g brašna

50 g maslaca

sol i šećer u prahu Kaiserschmarren - priprema .Odvojite žumanjke i bjelanjake. Istucite čvrst snijeg od bjelanjaka. Žumanjcima dodajte mlijeko i brašno, malo ih posolite i dobro izmiješajte u glatku smjesu. Smjesi od žumanjaka dodajte snijeg i lagano izmiješajte kuhačom. U veću tavu stavite maslac, a kada se rastopi, ulijte dobro izmiješanu smjesu. Pecite na srednje jakoj vatri. Zatim okrenite tijesto na drugu stranu, pecite 2 do 3 minute pa ga lopaticom ili vilicom natrgajte na veće komade. Još malo pecite i nastavite oprezno okretati komade sve dok ne budu gotovi, ali pritom ih nikako nemojte stiskati. Istresite ih na tanjur, pospite šećerom u prahu i poslužite.

