Galerija 3 3 3 3 Ovaj tjedan kuhamo jela puna okusa za koje nam ne treba mnogo vremena za pripremu, ali ni za pranje suđa. Danas krećemo s kaubojskim grahom, u utorak je na jelovniku omiljeno dalmatinsko varivo, a petak ne može proći bez ribe – ovog tjedna su na redu slasne srdele iz pećnice. Pa krenimo…

Ponedjeljak - Kaubojski grah

Kaubojski grah varijacija je na temu meksičkog chilli con carnea i idealno spaja grah s mljevenim i suhim mesom. Posebnu slast dobiva pečenjem u pećnici, a poželite li – nakon stavljanja u posudu za pečenje možete ga posipati krušnim mrvicama kako biste dobili hrskavu koricu. Ovdje kliknite za recept.

Čičvarda (Foto: Getty Images)

Utorak - Dalmatinska čičvarda

Ništa ne hrani tako dobro kao gusta, mirisna jela na žlicu. Još ako u tim jelima ima fine mesnate slanine, onda su ta jela pun pogodak. Varivo od slanutka, u Dalmaciji znano i kao čičvarda, upravo je takvo; mirisno, gusto, aromatično i obogaćeno slaninom, jelo koje biste mogli jesti svaki dan. Slobodno u njega ukuhajte i koju domaću kobasicu. Ovdje kliknite za recept.

Piletina na španjolski (Foto: Shutterstock)

Srijeda - Piletina na španjolski

Volite li okus pilećeg paprikaša, mogli biste uživati u piletini na španjolski način. Pollo al chilindrón jednostavno je španjolsko jelo sa sjevera zemlje koje spaja meso skromne sastojke u fantastične arome i okuse. Ovdje kliknite za recept.

Četvrtak - Složenac s mljevenim mesom i sirom

Predlažemo vam američki složenac od mljevenog mesa, tjestenine i sira koji ima odličan okus, ali i iznenađujuću količinu proteina. U cijelom jelu nalazi se nešto više od 250 grama bjelančevina - udjelu proteina u složencu pridonosi mljevena puretina, ali i dvije vrsta sira. Ovdje kliknite za recept.

Srdele iz pećnice (Foto: Shutterstock)

Petak - Srdele iz pećnice

Fine, zdrave srdelice ne morate samo frigati na tavi ili peći na gradelama. Bit će jednako dobre i iz pećnice, a pripremit ćete ih brzo i vrlo lako. Malo ulja, naravno maslinova, malo začina (iako im i ne treba), mrva soli i, ako želite, papra, to je sve. Ljepota je u jednostavnosti. Ovdje kliknite za recept.

Cachopo (Foto: Shutterstock)

Subota - Cachopo

Ponos španjolske Asturije je cachopo, jelo koje simbolizira prijateljstvo, dijeljenje, ali i obilje koje je nastupilo nakon neimaštine. Slavni odrezak zapravo je golemi pohanac koji često visi s tanjura, najčešće u društvu prženih krumpirića, odnosno patatas fritas.

Prvi rez oštricom kroz hrskave krušne mrvice, a zatim i sočno meso otkriva mirise pršuta, sira i sokova od pečenja. Cachopo je savršen primjer koliko zadovoljstva naizgled obična hrana može donijeti ako se pripremi na pravilan način. Ovdje kliknite za recept.

Jastučići od lisnatog tijesta nadjeveni jabukama (Foto: Shutterstock)

Nedjelja - Jastučići od lisnatog tijesta s jabukama

Jastučići od lisnatog tijesta nadjeveni jabukama pripremaju se jednostavno zahvaljujući gotovom lisnatom tijestu, a posla s jabukama imate taman toliko da vam čitava kuća zamiriše na jabuke i cimet. Ovdje kliknite za recept.

