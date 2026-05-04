Galerija 1 1 1 1 Fantastična jela mogu se napraviti sa šačicom cjenovno prihvatljivih namirnica – dokaz je i ovaj tjedni jelovnik. Za ovaj tjedan odabrali smo jela koje se rade od sastojaka koje većina ljudi ima u svojim hladnjacima i smočnicama i koje redovito kupuju u trgovinama kao što su jaja, krumpir, riža, tjestenina, piletina i slično.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo s ukusnim i krepkim varivom od leće koji se može prilagoditi individualnim željama.

Pripremit ćemo i zapečeni krumpir, tjesteninu s tunom iz konzerve i ukusni pileći zabatak u prefinom umaku.

Za ljubitelje slatkog tu i jednostavan kolač koji se radi od samo tri sastojka, a koji se nameće kao sjajan desert, međuobrok ili čak doručak – uz šalicu omiljenog čaja i kave.

Varivo od leće i povrća (Foto: Shutterstock)

Ponedjeljak, 4. 5. – Varivo od leće

Da biste napravili ukusno jelo na žlicu, ne treba vam puno sastojaka niti vremena. Ovo varivo s lećom najbolji je dokaz. Leća je glavni sastojak, a ostali se prilagođavaju stanju u vašem hladnjaku i smočnici.

Utorak, 5. 5. – Zapečeni krumpir s jajima

Zapečeni krumpir s jajima jedno je od onih jela koje je iznimno ukusno, a koje se radi praktički "ni od čega". Potrebno vam je svega tri krumpira, tri jaja, jedan luk, malo sira i nešto začina. Složenac se priprema u desetak minuta i ispeći ćete ga za pola sata. Imamo recept!

Španjolska riža (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 6. 5. – Španjolska riža

Španjolska riža tradicionalni je način pripreme riže u sjevernom dijelu Meksika. Vjeruje se da je jelo dobilo ime jer su španjolski istraživači donijeli rižu u Meksiko iz Azije i pokazali im kako se sprema.

Ona obuhvaća kuhanje riže dugog zrna u pilećem temeljcu i šalši koje mu daje neodoljivu boju i fantastičan okus. Toliko je fina da se može pripremiti i samostalno – ili poslužiti kao prilog uz meso.

Četvrtak, 7. 5. – Umak od milijun dolara

Umak od milijun dolara ili Million Dollar Dip ima fantastičan okus. Ne morate potrošiti bogatstvo da biste ga napravili. Naprotiv, radi se od tek pet sastojaka: slanine, majoneze, cheddar sira, badema i mladog luka. Možete ga mazati na kruh, staviti u tortilju ili jesti kao prilog uz čips i krekere.

Tjestenina s tunom iz konzerve (Foto: Shutterstock)

Petak, 8. 5. – Tjestenina s tunom

Tuna u konzervi odličan je dodatak svakoj smočnici – obiluje proteinima i omega-3 masnim kiselinama, jako je ukusna i jednostavna za korištenje. Možete je pomiješati i s nešto kuhane tjestenine, sušenih rajčica i začina kako biste napravili jako fino jelo.

Subota, 9. 5. – Kolač od tri sastojka

Za fini kolač potrebna su vam tek tri osnovna sastojka: jaja, brašno i šećer. Ne treba vam maslac, ulje ni mlijeko, pa čak ni prašak za pecivo ni soda bikarbona. Kolač ispadne vrlo lagan i prozračan, s nježnom, slatkom i lagano hrskavom koricom. Idealan je za desert ili uz popodnevni čaj. Evo kako se radi.

Kolač od tri sastojka (Foto: Midjourney)

Nedjelja, 10. 5. – Pileća prsa u brzom umaku od vrhnja

Piletina se nalazi na jelovniku većine hrvatskih domaćinstava. Riječ je o iznimno fleksibilnoj namirnici koja se može pripremiti na razne načine – možete je kuhati, peći, pržiti i poširati.

Najbrži način da je pripremite jest da je narežite na manje komade i kratko prepržite sa svih strana na nešto maslaca. Piletini dodajte i nešto vrhnja za kuhanje i dobit ćete kremasti umak koji možete poslužiti uz kuhanu tjesteninu, rižu krumpir… zapravo uz što god poželite.

