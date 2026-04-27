Galerija 3 3 3 3 Ovaj tjedan jede nam se lagana i fina hrana za koju nam ne treba puno vremena da je spremimo, a niti neko osobito znanje u kuhinji.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo kuhanim slanutkom koji će zasititi cijelu obitelj za vrlo malo novca, a u nastavku tjedna donosimo jela od mesa, riže i tjestenine. Nismo zaboravili na ljubitelje slatkog – nedjelju nakon ručka zasladite jednostavnim čokoladnim kolačem.

Ponedjeljak – Kuhani slanutak u umaku od rajčice

Slanutak je dobar izvor bjelančevina biljnog porijekla – u 100 grama kuhanog slanutka nalazi se oko 8 do 9 grama proteina. Obiluje i ugljikohidratima te prehrambenim vlaknima koji će vas dugo držati sitima. Možete ga samostalno skuhati. No ako želite ovo jelo napraviti u kratkom roku, poslužite se onime iz konzerve. Sljubite ga s pasatom i ponešto začina te poslužite na tostiranom kruhu. Imamo recept!

Utorak – Rižoto iz pećnice

Jeste li znali da fini rižoto možete napraviti i u pećnici? Ovu modificiranu verziju finog rižota s junetinom sigurno ćete obožavati, a rastopljeni sir dat će mu dodatnu dozu slasti. Kliknite na recept.

Srijeda – Svinjski kotleti s krumpirima iz pećnice

Svinjske kotlete premažite finom marinadom, poslažite na pleh s krumpirima i stavite u pećnicu. Riječ je o jelu pikantnog okusa s uravnoteženom dozom slatkoće i kiselosti koje će oduševiti sve ukućane. Ovdje kliknite za recept.

Četvrtak - Pileća prsa punjena špinatom i krem sirom

Pileća prsa punjena špinatom i krem sirom jednostavan su, a efektan obrok. Prže se u tavi pa je priprema brza – od ideje do stola proći će tek nešto više od pola sata. Nadjev je kremast, bogat okusom i ne zahtijeva prethodno kuhanje – dovoljno ga je zagrijati zajedno s piletinom. Rezultat je sočno meso i savršeno kremasta, topla sredina.

Petak - salata od graha

Omiljenu salatu u Turskoj pronaći ćete pod imenom piyaz, a radi se o slasnom spoju graha, luka i rajčica kojem osvježavajuću notu daje limunov sok. Na toj se salati nerijetko nađu i kuhana jaja, a umjesto običnog luka može se koristiti i ljutika, blagi srebrenac ili mladi luk. Salata je dovoljno zasitna za glavno jelo, a možete je poslužiti i kao prilog uz prvomajski roštilj.

Subota – Cacio e pepe

Umjetnost snalaženja s onim što imate na raspolaganju Talijani zovu l’arte dell’arrangiarsi, a zahvaljujući takvu pristupu kuhanju na Čizmi stoljećima nastaju neodoljivo jednostavna jela. Skromni sastojci udružuju se u kuhinju koja se naziva cucina povera, odnosno sirotinjska kuhinja. Jedan je od predstavnika takvih jela i cacio e pepe - tjestenina sa sirom i paprom. Kako potvrđuje chef i član žirija MasterChefa Stjepan Vukadin, to je jelo najjednostavnije na svijetu napraviti, a najteže ga je napraviti kako treba. Evo i njegova recepta.

Nedjelja – Čokoladni kolač od tri sastojka

Čokoladni kolač bez brašna jedan je od onih recepata koji djeluju gotovo predobro da bi bili istiniti, ali uz malo truda uspijevaju baš svaki put. Riječ je o kombinaciji jaja, čokolade i maslaca. Nema brašna ni dodatnog šećera jer ga u čokoladi već ima dovoljno. Evo i recepta.

