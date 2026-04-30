Priznajte, kad je roštiljanje u pitanju – nemate mjere i druženje redovito završava s “uzmite si za sutra”. Ali umjesto da završe u hladnjaku bez plana ili, još gore, u smeću, ostaci s roštilja mogu postati osnova za nova, jednako ukusna jela.

Važno je pravilno spremiti meso. Ostatke treba što prije ohladiti i pohraniti u hermetički zatvorene posude u hladnjaku. Tako će zadržati svježinu i biti sigurni za konzumaciju idućih nekoliko dana. Ako znate da ih nećete odmah iskoristiti, zamrzavanje je također dobra opcija.

Brzi sendviči i tortilje

Jedan od najjednostavnijih načina za iskoristiti pečeno meso jest pretvoriti ga u sendviče ili tortilje. Narezani komadi mesa s roštilja odlično se slažu s povrćem, umacima i svježim kruhom. Dodajte malo salate, rajčice i umak po želji – i imate brz, zasitan obrok.

Topla jela s puno okusa

Ostaci mesa također su idealni za razna topla jela. Možete ih ubaciti u tjesteninu, rižoto ili wok s povrćem. Dimljeni okus roštilja dat će jelima dodatnu dubinu. Ako imate više različitih vrsta mesa, kombinirajte ih u bogati gulaš ili varivo – rezultat će biti pun okusa.

Pizza i pite

Za one koji vole malo kreativnosti u kuhinji, meso s roštija može poslužiti kao baza za pizzu ili slane pite. Jednostavno ga narežite, rasporedite po tijestu uz sir i povrće i ispecite. Tako dobivate potpuno novo jelo, a ništa ne propada.

Lagane ali zasitne salate

Ne treba zaboraviti ni salate. Hladni komadi mesa mogu se dodati u svježe ili zasitne salate s krumpirom, tjesteninom ili mahunarkama. Ovo je posebno praktično rješenje za laganiji obrok koji će dobro prijati nakon “teškog” roštilja.

Koje meso za koje jelo?

Nisu svi komadi mesa jednako zahvalni za svaku vrstu jela, pa ih vrijedi pametno rasporediti:

Kotleti su odlični su za sendviče, ali i za rezance ili rižota jer zadržavaju sočnost i puni okus.

Piletina je prilično svestrana – idealna za salate, tortilje ili lagana jela poput woka i tjestenine. Lako upija dodatne začine i umake.

Kobasice su već začinjene i pune okusa, pa su savršene za pizze, slane pite ili kao dodatak varivima i grahu.

Ćevapi i pljeskavice mogu se narezati i iskoristiti u tortiljama, sendvičima ili čak kao dodatak uz jaja za zasitan doručak.

Jabuka, bundeva, orasi i med: Neobični, ali provjereno dobri nadjevi za pizzu +1