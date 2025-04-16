Galerija 6 6 6 6 Samo malo sjevernije od možda i previše popularnog i, svakako, barem u toplijem dijelu godine, previše "zagužvanog" Nacionalnog parka Plitvička jezera, smjestila se mirna općina Saborsko (čija četvrtina, doduše, i jest unutar granica NP-a), manje razvikane, ali jednako bujne ljepote.

Njezinu čudesnu zelenu divljinu možete otkriti obilaskom lijepe i odlično označene kružne planinarske staze Izvor voda, nešto kraće od 13 kilometara, koja nije ni tehnički ni kondicijski zahtjevna, pa je idealna za šetače rekreativce, obitelji s djecom i šarolika društva željna novih avantura u prirodi.

Staza za svakoga

Staza se sastoji od dva dijela, kraćeg, tek otprilike dva kilometra dugoga "križnog puta", nazvanog Izvor utjehe, koji čini lagan uspon od Saborskog do vrha Alan i koji je pogodan za one slabije kondicije i sve željne meditativne šetnje prekrasnim krajolikom.

Planinarska staza Izvor voda - 10 (Foto: TZ područja Plitvičke doline)

Drugi dio staze, nazvan Izvorom života, obuhvaća čitavu spomenutu trasu koja prolazi pored više izvora, prirodnih i kulturnih znamenitosti. Staza se može prijeći za tri sata, ali ako želite upiti barem dio ljepote kojom ćete proći, trebat će vam i dvostruko više vremena.

Polazna točka staze kod crkve u Saborskom nalazi se na nadmorskoj visini od 611 metara nad morem. Njezin najviši dio je 748 metara visok vrh Alan, a najniži dio dosegnut ćete uz rijeku Ličku Jesenicu, koju domaći ljudi nazivaju Zelenkom, kod Lovačke kuće, gdje se možete odmoriti.

Planinarska staza Izvor voda - 9 (Foto: TZ područja Plitvičke doline)

U rano proljeće, kada se topi snijeg, ili nakon velikih kiša dio staze uz tok Zelenke često je potopljen, a kakvo je trenutačno stanje, uvijek možete saznati nazovete li Turističku zajednicu područja Plitvičke doline (047 784 450, 099 732 5985) prije nego što krenete na put.

Prije dolaska na samu stazu u turističkim uredima u Saborskom, Rakovici i Grabovcu možete preuzeti besplatan primjerak "Saborke", zanimljivog igrificiranog vodiča za samostalan obilazak, uz koji nećete propustiti niti jedan detalj te lijepe kružne staze.

Planinarska staza Izvor voda - 2 (Foto: TZ područja Plitvičke doline)

Iako staza nije kondicijski ili tehnički zahtjevna, nemojte je podcijeniti i pripremite se kako se i inače pripremate za planinarenje – duge hlače i gojzerice su obavezne, ali vodu i ne morate ponijeti – na toj stazi uvijek će je biti. Samo ne zaboravite bocu.

Čitavu trasu možete izučiti i na ovoj poveznici, na kojoj ćete pronaći i njezin GPS trag. A u nastavku pogledajte kakve vas divote čekaju na toj mladoj kružnoj ruti u Plitvičkim dolinama.

