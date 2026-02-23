Da biste napravili ukusno jelo na žlicu ne treba vam puno sastojaka niti vremena. Ovo varivo s lećom je najbolji dokaz. Leća je glavni sastojak, a ostali se prilagođavaju stanju u vašem hladnjaku i smočnici.

U varivo možete staviti povrće koje imate na raspolaganju – od mrkve i celera preko kelja i špinata do paprika, patlidžana i tikvica. Povrće očistite, nasjeckajte na manje komade i pomiješajte s temeljcem te sve zajedno kuhajte oko pola sata.

Najbolje rezultate dobit ćete ako upotrijebite domaće pripremljen temeljac. Najbrže ćete napraviti ovo jelo ako upotrijebite ono kupovno – iz tetrapaka, ili koje se radi od kocke.