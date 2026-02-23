Da biste napravili ukusno jelo na žlicu ne treba vam puno sastojaka niti vremena. Ovo varivo s lećom je najbolji dokaz. Leća je glavni sastojak, a ostali se prilagođavaju stanju u vašem hladnjaku i smočnici.
U varivo možete staviti povrće koje imate na raspolaganju – od mrkve i celera preko kelja i špinata do paprika, patlidžana i tikvica. Povrće očistite, nasjeckajte na manje komade i pomiješajte s temeljcem te sve zajedno kuhajte oko pola sata.
Najbolje rezultate dobit ćete ako upotrijebite domaće pripremljen temeljac. Najbrže ćete napraviti ovo jelo ako upotrijebite ono kupovno – iz tetrapaka, ili koje se radi od kocke.
Varivo od leće i povrća - sastojci:
- 1 l povrtnog temeljca
- 400 g povrća po želji
- 200 g suhe leće
- 1 luk
- 1-2 češnja češnjaka
- 1 žlica mediteranske mješavine začina
- sol i papar po želji
Varivo od leće i povrća - priprema:
- Očistite povrće, nasjeckajte ga na manje komade. Leću isperite u čistoj vodi. Sve sastojke stavite u lonac i podlijte povrtnim temeljcem. Stavite kuhati na štednjak oko pola sata dok leća ne omekša.
- Poslužite varivo toplo s kriškom domaćeg kruha. Dobar tek!