Na jugozapadu Istre, između Rovinja i Pule, skriva se jedan od najšarmantnijih istarskih gradića – Bale. Kamen, tišina, lavanda u zraku i zvuk cvrčaka u vrućim ljetnim danima – Bale nisu destinacija koja vas doziva s naslovnica brošura, ali jednom kad ih otkrijete, postaju nezaboravan dio istarskog doživljaja. Upravo tako se i nama dogodilo – slučajno smo ih posjetili prije nekoliko godina, i otad se, sasvim namjerno, svako ljeto vraćamo.

Bale – povijest uklesana u kamen

Povijest Bala seže duboko u antiku. Gradić je nastao na temeljima rimskog naselja Castrum Vallis, a kroz stoljeća je mijenjao gospodare, ali nikad nije izgubio svoju dušu. Ono što Bale čini posebnima jest autentična arhitektura i urbana struktura – uske kaldrmirane ulice, kamene kuće s pastelno obojenim žaluzinama i gradske palače koje svjedoče o davnim vremenima. Posebnu pažnju privlači Kaštel Bembo, renesansna palača koja dominira središtem mjesta, danas pretvorena u kulturno središte s izložbama, koncertima i filmskim projekcijama. Ne propustite ni crkvu sv. Julijana i sv. Valerija te romaničku kapelicu sv. Duha s freskama iz 15. stoljeća.

Bale, Istra - 8 (Foto: Saša Vugrinec)

Iako su Bale male, kulturna ponuda u ljetnim mjesecima je itekako bogata. Last Minute Open Jazz Festival (srpanj) okuplja ljubitelje vrhunske glazbe iz cijelog svijeta, dok brojne izložbe, koncerti i ljetne projekcije filmova unose živost u kamene trgove. Zanimljivo je da se u Balama rado zadržavao ni manje ni više nego – Giacomo Casanova! Poznati zavodnik nekoliko je puta posjetio ovaj gradić i oduševio se njegovom ljepotom i atmosferom.

Plaže i priroda – od kamena do kristalnog mora

Iako Bale nisu uz samo more, udaljene su samo pet minuta vožnje od obale. Mi smo od naših domaćina iz smještaja Rooms Bale 2150 dobili karticu koja nam je omogućavala besplatan ulaz u kamp Mon Perin, smješten tik uz obalu. Plaže u kampu Mon Perin pravo su otkriće – čiste, nenapučene, ušuškane među borovima. Usred kolovoza doživjeli smo ono što je rijetkost na hrvatskoj obali – potpuni mir. Bez gužvi, bez stresa, samo šum valova i sunce. Tek nekoliko kafića i dva restorana bili su dovoljni da se u potpunosti opustimo.

Bale, Istra - 7 (Foto: Saša Vugrinec)

Ono što ovaj kamp čini posebnim je spoj netaknute prirode, bogate povijesti rimskog lokaliteta Colone te vrhunski uređene parcele i mobilne kućice koje nude udobnost u srcu mediteranskog ambijenta. Kamp se prostire uz nekoliko kilometara duge šljunčane i stjenovite plaže, idealne za plivanje, ronjenje i uživanje u suncu. Osim toga, Mon Perin je poznat po svom inovativnom Paleo parku, jedinstvenoj kombinaciji edukacije i zabave s tematikom dinosaura, što kamp čini atraktivnim i za obitelji s djecom. Gosti mogu uživati i u organskom voću i povrću iz kampa, brojnim sportskim i wellness sadržajima te bogatom gastro ponudom.

Gdje jesti i gdje odsjesti?

U samom centru Bala nalazi se nekoliko simpatičnih restorana i konoba. Mi smo se odlučili jednu večer isprobati restoran Kod Kancelira i naručili riblju platu za dvoje – ukusno, svježe i po fer cijeni. Savršeno za ljetnu – jedini nedostatak je bio taj što je terasa bila krcata, pa smo sjeli za stol tik uz cestu. No kako prometa gotovo da i nema u večernjim satima – nije nam smetalo. U Balama ćete pronaći još nekoliko restorana, a među popularnima su La Grisa, Borghetto, Kamene priče te Menenghetti.

Bale, Istra - 6 (Foto: Saša Vugrinec)

Što se smještaja tiče, već godinama odsjedamo kod istog bračnog para u centru mjesta, u kući Rooms Bale 2150. Sobe su skromne, ali čiste i uredne, s mini-hladnjakom i svime potrebnim za ugodan boravak. Iako bismo mogli svake godine probati nešto novo, siguno i puno bolje, ta toplina i gostoprimstvo nas uvijek vraćaju nazad u isti smještaj.

Bale kao baza za istraživanje Istre

Bale su idealna polazišna točka za izlete po Istri. Na manje od pola sata vožnje nalaze se Rovinj, Pula, Vodnjan, Fažana i brojna druga istarska mjesta vrijedna istraživanja. Jedina stvar koju treba imati na umu je da vam je automobil nužan ako poželite izaći iz mjesta – ali za nas koji volimo svakodnevno otkrivati nova mjesta i plaže, to nije nikakav problem.

Bale nisu mjesto za one koji traže “party destinaciju” i masovni turizam. Ali ako tražite mir, autentičnost, kulturu, prirodu i topli ljudski kontakt – ovo je pravi mali raj. Svake godine Bale nas iznova osvoje, i sve više vjerujemo da neke stvari u životu, iako se dogode slučajno – jednostavno trebaju postati navika. Ako još niste – dajte Balama šansu.

