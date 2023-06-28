U sezoni kada više nego ikada kuhamo vani i kada nas priroda daruje divnim povrćem, tikvicama, patlidžanima, paprikama, rajčicama, ova jednostavna marinada mogla bi vam postati obavezan kuhinjski sastojak.
Savršeno uravnotežene slatkoće, ljutine i začina, obogatit će sezonsko povrće i još više istaknuti njegovu sočnost.
Povrće narežite na deblje ploške i nožem urežite kriš-kraš uzorak na svaku stranu. Ne samo da će pečeno povrće dobro izgledati nego će sol lakše izbaciti višak vode, pa povrće neće biti bljutavo, a i marinada će se bolje upiti.
Za pripremu ove ukusne marinade treba vam tek 15 minuta, a količina iz recepta bit će dovoljna za četiri porcije, tj. četiri tikvice srednje veličine ili odgovarajućeg povrća po vašem izboru.
Mi vam preporučujemo i patlidžane… i svako svježe povrće koje nađete u frižideru. Uživajte!
Marinirane tikvice - sastojci:
- 4 srednje tikvice
- 1/3 šalice meda
- 1/3 šalice rižina octa
- 1/3 šalice sojina umaka
- 2 žlice ljute paste od čilija
- 2 žlice suncokretova ulja
- 1 limeta, prepolovljena
- 1/2 male ljutike, narezane na tanke kolutiće
- 1/4 šalice nasjeckanog lišća korijandra
- 1 čajna žličica prženih sjemenki sezama
- prstohvat soli i papra
Marinirane tikvice - priprema:
- Pripremite srednje jaku vatru u roštilju. Tikvice izrežite na deblje ploške po duljini i na svakoj strani urežite kriš-kraš uzorak. Posolite ih i popaprite i ostavite desetak minuta u cjedilu, a onda obrišite kuhinjskim ručnikom da upije preostalu vodu.
- Pomiješajte med, ocat, sojin umak i pastu od čilija u malom loncu. Pustite da se lagano kuha na srednje jakoj vatri povremeno miješajući dok se ne reducira na pola i malo zgusne tako da počne podsjećati na sirup, oko 5-7 minuta. Maknite s vatre i umiješajte žlicu ulja.
- Preostalim uljem premažite ploču roštilja. Premažite tikvice marinadom s obje strane i pecite dok rubovi ne počnu lagano ugljeniti. Često okrećite ploške i često ih premazujte marinadom.
- Prebacite tikvice na pladanj za posluživanje. U zdjelu iscijedite sok iz polovice limete i dodajte ljutiku i korijandar. Posolite, popaprite i dobro promiješajte.
- Prelijte tikvice ostatkom glazure pa mješavinom začina s limetom i na kraju pospite sezamom. Poslužite s preostalom polovicom limete.
