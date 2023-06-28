U sezoni kada više nego ikada kuhamo vani i kada nas priroda daruje divnim povrćem, tikvicama, patlidžanima, paprikama, rajčicama, ova jednostavna marinada mogla bi vam postati obavezan kuhinjski sastojak.

Savršeno uravnotežene slatkoće, ljutine i začina, obogatit će sezonsko povrće i još više istaknuti njegovu sočnost.

Povrće narežite na deblje ploške i nožem urežite kriš-kraš uzorak na svaku stranu. Ne samo da će pečeno povrće dobro izgledati nego će sol lakše izbaciti višak vode, pa povrće neće biti bljutavo, a i marinada će se bolje upiti.

Za pripremu ove ukusne marinade treba vam tek 15 minuta, a količina iz recepta bit će dovoljna za četiri porcije, tj. četiri tikvice srednje veličine ili odgovarajućeg povrća po vašem izboru.

Mi vam preporučujemo i patlidžane… i svako svježe povrće koje nađete u frižideru. Uživajte!

Marinirane tikvice - sastojci: 4 srednje tikvice

1/3 šalice meda

1/3 šalice rižina octa

1/3 šalice sojina umaka

2 žlice ljute paste od čilija

2 žlice suncokretova ulja

1 limeta, prepolovljena

1/2 male ljutike, narezane na tanke kolutiće

1/4 šalice nasjeckanog lišća korijandra

1 čajna žličica prženih sjemenki sezama

prstohvat soli i papra Marinirane tikvice - priprema: Pripremite srednje jaku vatru u roštilju. Tikvice izrežite na deblje ploške po duljini i na svakoj strani urežite kriš-kraš uzorak. Posolite ih i popaprite i ostavite desetak minuta u cjedilu, a onda obrišite kuhinjskim ručnikom da upije preostalu vodu. Pomiješajte med, ocat, sojin umak i pastu od čilija u malom loncu. Pustite da se lagano kuha na srednje jakoj vatri povremeno miješajući dok se ne reducira na pola i malo zgusne tako da počne podsjećati na sirup, oko 5-7 minuta. Maknite s vatre i umiješajte žlicu ulja. Preostalim uljem premažite ploču roštilja. Premažite tikvice marinadom s obje strane i pecite dok rubovi ne počnu lagano ugljeniti. Često okrećite ploške i često ih premazujte marinadom. Prebacite tikvice na pladanj za posluživanje. U zdjelu iscijedite sok iz polovice limete i dodajte ljutiku i korijandar. Posolite, popaprite i dobro promiješajte. Prelijte tikvice ostatkom glazure pa mješavinom začina s limetom i na kraju pospite sezamom. Poslužite s preostalom polovicom limete.

