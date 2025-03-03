Krumpir i jaja osnovne su namirnice koje su u prošlosti nosile brojne recepte. Hranjive, zasitne i ukusne i bez previše začina ili kompliciranih postupaka, bile su osnovne u kuhinji naših starih.

Jedno je od takvih jela i zapečeni krumpir s jajima koji smo pronašli na portalu krenizdravo.hr, a osvojio nas je jednostavnošću. Tri krumpira, tri jaja, jedan luk i malo sira i začina sve je što vam treba. Složenac od krumpira i jaja pripremit ćete za 10-ak minuta, a peći će se pola sata.

Zapečeni krumpir s jajima - sastojci 3 krumpira

3 jaja

1 crveni luk, nasjeckan

1 žlica maslinovog ulja

50 ml mlijeka

1/2 čajne žličice soli

1/2 čajne žličice papra

1/2 čajne žličice mljevene paprike

30 g ribanog sira

1 žlica svježe sjeckanog peršina Zapečeni krumpir s jajima - priprema: Krumpire ogulite, narežite na tanke ploške, a potom ih oko pet minuta prokuhajte u vodi. Potom u zdjeli umutite jaja s mlijekom i svim začinima. Na maslinovom ulju lagano prodinstajte luk dok ne postane staklast. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Nauljite posudu, a potom na dno složite red krumpira, potom malo luka i ponovite postupak dok ne potrošite navedene sastojke. Prelijte smjesom jaja i mlijeka te pecite složenac do pola sata dok se jaja ne stvrdnu. Izvadite složenac iz pećnice, posipajte sirom i vratite na još pet minuta u pećnicu. 8. Prije posluživanja posipajte s malo svježeg peršina.

Tražite li još recepata, naći ćete ih ovdje, a želite li poboljšati svoje kulinarske vještine, pridružite se našoj Školi kuhanja.

