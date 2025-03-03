Krumpir i jaja osnovne su namirnice koje su u prošlosti nosile brojne recepte. Hranjive, zasitne i ukusne i bez previše začina ili kompliciranih postupaka, bile su osnovne u kuhinji naših starih.
Jedno je od takvih jela i zapečeni krumpir s jajima koji smo pronašli na portalu krenizdravo.hr, a osvojio nas je jednostavnošću. Tri krumpira, tri jaja, jedan luk i malo sira i začina sve je što vam treba. Složenac od krumpira i jaja pripremit ćete za 10-ak minuta, a peći će se pola sata.
Zapečeni krumpir s jajima - sastojci
- 3 krumpira
- 3 jaja
- 1 crveni luk, nasjeckan
- 1 žlica maslinovog ulja
- 50 ml mlijeka
- 1/2 čajne žličice soli
- 1/2 čajne žličice papra
- 1/2 čajne žličice mljevene paprike
- 30 g ribanog sira
- 1 žlica svježe sjeckanog peršina
Zapečeni krumpir s jajima - priprema:
- Krumpire ogulite, narežite na tanke ploške, a potom ih oko pet minuta prokuhajte u vodi.
- Potom u zdjeli umutite jaja s mlijekom i svim začinima.
- Na maslinovom ulju lagano prodinstajte luk dok ne postane staklast.
- Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva.
- Nauljite posudu, a potom na dno složite red krumpira, potom malo luka i ponovite postupak dok ne potrošite navedene sastojke.
- Prelijte smjesom jaja i mlijeka te pecite složenac do pola sata dok se jaja ne stvrdnu.
- Izvadite složenac iz pećnice, posipajte sirom i vratite na još pet minuta u pećnicu.
- 8. Prije posluživanja posipajte s malo svježeg peršina.
