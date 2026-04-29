Pravilo je samo jedno posjetite li kraj mlijeka, meda, sira i piva – nema žurbe. Ovdje se šeće uz vodu, sjeda za stol pun domaćih okusa, kuša vino i pivo, vozi bicikl kroz Bilogoru, upoznaje baština i navečer gleda nebo puno zvijezda. Donosimo pet razloga zbog kojih Bjelovarsko-bilogorska županija sve češće postaje odlična ideja za vikend bijeg.

1. Garešnica i Poilovlje: šetnja uz ribnjake i priča o prirodi

Garešnica, rodni grad Ive Robića, danas sve snažnije gradi identitet grada prirode. U središtu se ističe mural posvećen legendarnom Mr. Morgenu, a okolica vodi prema zelenijoj strani grada.

Poseban doživljaj je Kaniška Iva, informativno-edukativni punkt sa šetnicom uz ribnjake dugom oko pet kilometara. Putem vas prate klupice, vidikovci za promatranje ptica, igralište i mir koji se teško nalazi u svakodnevici. U Centru za posjetitelje Natura 2000 moguće je unajmiti bicikle i dalekozore, a uz najavu dogovoriti i vođeni obilazak. Za kraj, u restoranu Kod Bake vrijedi kušati tradicijska jela, posebno tripice.

2. Daruvar: dvorac, ginko i pivo

Daruvar je mali, zelen i dotjeran grad koji osvaja opuštenom atmosferom. Šetnja vodi do dvorca Janković iz 18. stoljeća, u kojem se danas nalazi gradski muzej, a ispred njega stoji Adam, impresivno stablo ginka bilobe staro oko 240 godina.

Grad ima i snažan pivski otpis. Pivovara Daruvar proizvodi Staročeško pivo još od 1893., a noviji craft brend 5th Element dodatno je obogatio lokalnu priču. U programu “Naše pivske i druge priče” pivo se sparuje sa sirevima lokalne sirane Biogal.

Za one koji više naginju uživanciji u dobrom vinu, u Jabučeti kod Bjelovara nalazi se Vinarija Coner, mjesto koje nevjerojatno dobro spaja eno gastro glamur i ruralnu ljepotu, a nudi komforan smještaj i veliki restoran u kojem se poslužuju pažljivo pripremljena bilogorska jela.

3. Romska kuća: susret s baštinom koji se pamti

U Maglenči se nalazi Romska etno-kuća autohtonih hrvatskih Roma Lovara, jedinstveno mjesto koje donosi priču o povijesti, jeziku, običajima i svakodnevici Roma Lovara. Domaćini Goran i Slađana Đurđević vode posjetitelje kroz tradiciju, osobne priče i običaje s puno znanja i topline.

Ovdje se mogu kušati jela tradicionalne romske kuhinje, kupiti proizvodi od lavande s vlastitih nasada i upoznati lokalni OPG-ovi. Romska kuća jedan je od onih izleta koji ostaju u sjećanju jer nude nešto autentično, osobno i drukčije.

4. Lovrakov kraj i Bilogora: djetinjstvo, vlak i dva kotača

U Velikom Grđevcu, rodnom mjestu Mate Lovraka, nalazi se Kulturni centar Mato Lovrak. Djecu i odrasle ondje dočekuju stari vlak nalik onome iz “Vlaka u snijegu”, mlin iz “Družbe Pere Kvržice”, bunar, Mlinareva kuća, šetnica, igralište i ljetna učionica.

Za aktivniji dio izleta tu je spektakularno divna Bilogora. Povrh Velikog Trojstva kreću gravel ture kroz šumske staze, asfalt, šljunak i zemljane putove. Označeno je oko 80 kilometara ruta, a nakon vožnje vrijedi se popeti na graničarski čardak, danas vidikovac s pogledom na nepregledno zelenilo.

Biciklom kroz krošnje krenite u jutarnji dan a navečer možete uživati u nebu po kojem se rasuo nepregledan niz zvijezda.

5. Čazma Natura i Vrani kamen: krošnje, bazen i zvijezde

Čazma iznenađuje projektom Čazma Natura. Preporučamo posjetiti čim se otvori, biološki bazen, prvi javni bazen takve vrste u Hrvatskoj, u kojem se voda održava prirodnim putem, bez kemikalija.

Za kraj dana vrijedi otići prema Međunarodnom parku tamnog neba Vrani kamen blizu Daruvara. Daleko od gradske rasvjete, zvijezde ondje ponovno izgledaju “nadohvat ruke” i svijetle raskošnim sjajem.

Petrov vrh posebno je lijepa lokacija za promatranje neba i savršen završetak vikenda u zelenom srcu kontinentalne Hrvatske.

