Galerija 3 3 3 3 Britanski pub nije samo mjesto za ispijanje piva, vina, cidera ili nečeg žešćeg nego društvena institucija i dnevni boravak Britanaca. Ipak, malo je poznato da korijeni britanskog puba zapravo sežu gotovo 2000 godina unatrag i vode do rimskih vinskih barova. Naime, dolaskom Rimljana u Britaniju uz ceste i naselja počinju nicati tabernae, svojevrsne gostionice u kojima se prodavalo vino za rimske vojnike. No kako je domaće stanovništvo preferiralo pivo, odnosno ale, ove su se gostionice brzo prilagodile lokalnim navikama. S vremenom se naziv taberna promijenilo u riječ tavern, a potom i u današnji pub.

Osim što su nudile hranu i piće, gostionice su imale i važnu ulogu za putnike. Inns, odnosno svratišta, pružala su smještaj trgovcima, hodočasnicima i državnim službenicima, a neka su imala i vojnu funkciju. Jedno od najstarijih, Ye Olde Trip to Jerusalem u Nottinghamu, datira iz 1189. godine i navodno je služilo kao mjesto okupljanja vojnika prije kretanja u križarske ratove.

Ye Olde Trip to Jerusalem (Foto: Shutterstock)

Javne kuće

Tijekom vladavine Henrika VII. ovi su objekti počeli dobivati naziv public houses, odnosno javne kuće, što je s vremenom skraćeno u – pub. Već u 16. stoljeću njihov broj bio impresivan: procjenjuje se da je u Engleskoj i Walesu bio otprilike jedan pub na svakih 200 stanovnika. Pivo i ale bili su važan dio svakodnevice jer su bili sigurniji za konzumaciju od tadašnje vode. Iako su kava i čaj stigli u Britaniju u 17. stoljeću, dugo su ostali luksuz dostupan bogatima.

Kada su ljudi krenuli češće putovati diljem zemlje, posebice u doba kočija, pubovi su dobili novu ulogu. Coaching inns postali su ključne stanice na putu, nudeći hranu, piće, smještaj i svježe, naspavane i nahranjene konje za nastavak putovanja. Ujedno su odražavali društvene razlike - imućniji putnici boravili su u udobnim salonima, dok su ostali ostajali u zajedničkim prostorijama.

Te su društvene podjele kasnije utjecale i na izgled pubova, koji su se često dijelili na više prostorija za različite slojeve društva. Danas su te razlike isparile pa su moderni pubovi otvoreni i dostupni svima, bez obzira na plaću i ugled.

Kako se ponašati u pubu?

Britanski pub strancima djeluje ležerno, ali zapravo funkcionira po strogim pravilima. More gostiju koji se guraju prema drvenom šanku i konobaru koji viče: Tko je sljedeći? tipična je atmosfera koja će vas dočekati. Ljudi naizgled nasumično naručuju piće, ali vješti konobari pamte tko je kada stigao - a često i sami gosti. Vaš zadatak je procijeniti gdje ste u tom nevidljivom poretku i pratiti kada je vaš red. Trik je biti samouvjeren, ali ne i napadan. Ako naručujete Guinness, recite to odmah jer se dulje toči. Također, ne mašite novcem niti pokušavajte “preskočiti red”.

Tko plaća rundu?

Rundanje je uobičajeno, baš kao i kod nas. Osim što stvara osjećaj zajedništva, plaćanje rundi smanjuje gužvu na šanku. Ipak, postoje iznimke. U većim grupama sasvim je u redu preskočiti rundu, a ako odlazite ranije to je dobro i napomenuti.

Samo zaokružite...

U britanskim pubovima napojnice nisu obavezne, ali to ne znači da se ne ostavljaju. Često se zaokruži iznos ili se konobaru ponudi piće.

Bez vike, molim

Pub nije samo britanska verzija bara - to je svojevrsni dnevni boravak, mjesto susreta i bijega od lošeg vremena. Buka je često manja nego što biste očekivali, a glasno pričanje nije uobičajeno.

Potražite drugi stol

Ako vidite stol s čašom i podmetačem na vrhu, to znači da je netko samo nakratko otišao pa ga nemojte zauzeti.

Jede se prstima

Tradicionalni pubovi nude pork scratchings (prženu svinjsku kožu), škotska jaja. Popularni su i scampi fries, pržena grickalica u obliku jastučića koja ima intenzivan okus rakova i limuna. Sve se jede rukama – nikako priborom.

Nema ostajanja nakon fajrunta

Kada zazvoni zvono vrijeme je za zadnju narudžbu, obično 15 minuta prije zatvaranja (oko 23 sata radnim danom ili u ponoć vikendom). To je znak da imate još jednu priliku naručiti piće. Nakon toga, nema pregovaranja ni zadržavanja.

