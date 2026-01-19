Galerija 1 1 1 1 Brza hrana ne mora biti i nezdrava hrana. U pola sata ili još manje od toga mogu se pripremiti ukusna i uravnotežena jela koja dobro zasićuju, griju, ali i tijelo opskrbljuju važnim nutrijentima. Baš takva jela na rasporedu su ovog tjedna.

Ponedjeljak bez mesa otvaramo s jednostavnim, ali vrlo ukusnim povrtnim varivom na bazi svježeg kupusa. Jest ćemo španjolsku tortilju i kremaste njoke s gljivama.

Ljubitelje mesa oduševit će jednostavan recept za pečenu piletinu u limunu i papru, ali i brzopotezni umak od mljevenog mesa.

Povrtno varivo od leće i kupusa (Foto: Shutterstock)

Nastavite čitati tekst i pronađite sedam recepta – po jedan za svaki dan ovoga tjedna.

Ponedjeljak, 19. 1. – Povrtno zimsko varivo s kupusom

Ukusno varivo može se napraviti samo od namirnica biljnog podrijetla – ovo varivo od kupusa odličan je primjer. Recept je vrlo fleksibilan jer se može prilagoditi sadržaju vašeg hladnjaka, jako je zasitan i savršen izbor za hladni zimski dan.

Utorak, 20. 1. – Sočna piletina u umaku od limuna

Ako nemate puno vremena za pripremu ručka ili večere, ovaj recept za piletinu u kremastom umaku s limunom i paprom odličan je izbor. Pripremit ćete jelo za 20-ak minuta od relativno jednostavnih sastojaka. Servirati ga možete s kuhanom tjesteninom, krumpirom, rižom... pa čak i s kriškom kruha.

Piletina u umaku od limuna i papra (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 21. 1. – Njoki s gljivama

Njoki s gljivama i plavim sirom idealan su izbor za brzu vegetarijansku večeru koja će oduševiti i najzahtjevnije gurmane. Najbolje od svega? Napraviti se može za 20-ak minuta.

Četvrtak, 22. 1. – Španjolski omlet

Tortilla española, tortilla de patatas ili tortilla de papas tradicionalno je jelo španjolske kuhinje koje se obično jede za doručak ili brunch. Riječ je o finom španjolskom omletu koji se priprema od samo nekoliko sastojaka poput krumpira, jaja i luka.

Puding od ostataka kuhane riže (Foto: Shutterstock)

Petak, 23. 1. – Špageti u umaku od maslaca i inćuna

Špageti u umaku od maslaca i inćuna j oš je jedan primjer finog jela koje se može napraviti od šačice proizvoda u relativno kratkom vremenu. Maslac mu daje kremastu notu, a inćuni slanost – i umami.

Subota, 24. 1. – Puding od riže

Puding od riže popularan je desert u mnogim zemljama svijeta. U Senegalu se zove sombi, radi se s kokosovim mlijekom, a obično se servira vruć. U Švedskoj se naziva risalamande, a poslužuje se ohlađen s komadićima badema i šećera.

Puding od riže možete napraviti i s ostacima kuhane bijele riže. Da biste ostatke transformirali u ukusan desert, bit će vam potrebno svega pola sata.

Nedjelja, 25. 1. – Brzi umak od mljevenog mesa

Keema je popularno jelo u Indiji, Pakistanu, Bangladešu i okolnim zemljama, a sastoji se od mljevenog mesa, riže, povrća i mirisnih začina. Njime možete napuniti sendvič, ali ga i servirati s nešto kuhane riže.

Griju, fina su i ne zahtijevaju puno posla u kuhinji: 7 recepata za svaki dan ovoga tjedna +1