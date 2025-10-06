Ova kremasta piletina u umaku dokaz je da zamamni okusi ne zahtijevaju puno vremena ni komplicirane sastojke. Piletina u bogatom svilenkastom umaku s limunom i paprom savršeno balansira između kremastog i osvježavajućeg, a gotova je za samo 20 minuta.
Ovo jelo idealno je za užurbane radne dane, ali je i dovoljno posebno da ga prirepmite za goste. Poslužite s pire krumpirom, rižom ili tjesteninom i s kuhanim povrćem.
Piletina u umaku od limuna i papra - sastojci:
Za piletinu
- 500 g fileta pilećih prsa (ili otkoštenog zabatka bez kože)
- ½ čajne žličice soli
- 1 čajna žličica mljevenog crnog papra
- 1 čajna žličica slatke paprike
- 35 g glatkog brašna
- 1 žlica maslinovog ulja
- 1 žlica maslaca
Za umak
- 60 ml vode
- 1 žlica maslaca
- 1 žlica svježe nasjeckanog češnjaka
- 125 ml pilećeg temeljca
- 300 ml slatkog vrhnja
- 1 čajna žličica dijon senfa
- sok i korica od 1 limuna
- 1 čajna žličica mljevenog crnog papra, plus dodatno za posluživanje
- 50 g svježe naribanog parmezana
Za posluživanje
- kriške limuna
- 1 žlica svježe nasjeckanog peršina, po želji
- papar u zrnu
Piletina u umaku od limuna i papra - priprema:
- Začinite piletinu solju, paprom i slatkom paprikom.
- Stavite brašno na tanjur i utisnite piletinu u brašno tako da bude ravnomjerno prekrivena sa svih strana.
- Zagrijte maslinovo ulje i maslac u velikoj, dubokoj na srednje jakoj vatri. Pržite piletinu 5-6 minuta, okrenite je samo jednom, na pola vremena. Izvadite i ostavite sa strane.
- Obrišite tavu papirnatim ručnikom. Dodajte maslac i češnjak i miješajte pa kad češnjak zamiriše, a 30-60 sekundi, dodajte pileći temeljac i kuhajte 1-2 minute dok se ne reducira.
- Smanjite vatru i dodajte vrhnje, senf, sok i koricu limuna te papar. Kuhajte 2-3 minute ili dok se umak malo ne zgusne. Umiješajte parmezan, posolite po ukusu i vratite piletinu u tavu na 2-3 minute.
- Poslužite piletinu s pire krumpirom ili rižom, kuhanim povrćem. Ukrasite kriškama limuna paprom u zrnu i peršinom.
