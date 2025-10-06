Ova kremasta piletina u umaku dokaz je da zamamni okusi ne zahtijevaju puno vremena ni komplicirane sastojke. Piletina u bogatom svilenkastom umaku s limunom i paprom savršeno balansira između kremastog i osvježavajućeg, a gotova je za samo 20 minuta.

Ovo jelo idealno je za užurbane radne dane, ali je i dovoljno posebno da ga prirepmite za goste. Poslužite s pire krumpirom, rižom ili tjesteninom i s kuhanim povrćem.

Piletina u umaku od limuna i papra - sastojci: Za piletinu 500 g fileta pilećih prsa (ili otkoštenog zabatka bez kože)

½ čajne žličice soli

1 čajna žličica mljevenog crnog papra

1 čajna žličica slatke paprike

35 g glatkog brašna

1 žlica maslinovog ulja

1 žlica maslaca Za umak 60 ml vode

1 žlica maslaca

1 žlica svježe nasjeckanog češnjaka

125 ml pilećeg temeljca

300 ml slatkog vrhnja

1 čajna žličica dijon senfa

sok i korica od 1 limuna

1 čajna žličica mljevenog crnog papra, plus dodatno za posluživanje

50 g svježe naribanog parmezana Za posluživanje kriške limuna

1 žlica svježe nasjeckanog peršina, po želji

papar u zrnu Piletina u umaku od limuna i papra - priprema: Začinite piletinu solju, paprom i slatkom paprikom. Stavite brašno na tanjur i utisnite piletinu u brašno tako da bude ravnomjerno prekrivena sa svih strana. Zagrijte maslinovo ulje i maslac u velikoj, dubokoj na srednje jakoj vatri. Pržite piletinu 5-6 minuta, okrenite je samo jednom, na pola vremena. Izvadite i ostavite sa strane. Obrišite tavu papirnatim ručnikom. Dodajte maslac i češnjak i miješajte pa kad češnjak zamiriše, a 30-60 sekundi, dodajte pileći temeljac i kuhajte 1-2 minute dok se ne reducira. Smanjite vatru i dodajte vrhnje, senf, sok i koricu limuna te papar. Kuhajte 2-3 minute ili dok se umak malo ne zgusne. Umiješajte parmezan, posolite po ukusu i vratite piletinu u tavu na 2-3 minute. Poslužite piletinu s pire krumpirom ili rižom, kuhanim povrćem. Ukrasite kriškama limuna paprom u zrnu i peršinom.

