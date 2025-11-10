Ovaj recept za njoke u jednostavnom umaku savršen je izbor kada želite toplo i ukusno jelo koje je gotovo za svega dvadeset minuta. Brzo, mirisno i neodoljivo kremasto! Njoki s gljivama i plavim sirom idealan su izbor za brzu vegetarijansku večeru koja će oduševiti i najzahtjevnije gurmane.

Kombinacija finih prženih šampinjona, aromatičnog češnjaka i bogatog, topljenog plavog sira stvara umak kojem je teško odoljeti. Njoki će upiti sve okuse i pretvoriti svaki zalogaj u pravi užitak. Odaberite brie ili camembert koji će u trenu pretvoriti ovo jednostavno jelo u savršeno kremastu priču.

Njoki s gljivama i plavim sirom - sastojci: 800 g svježih njoka

1 žlica maslinovog ulja

30 g maslaca

1 veliki luk, grubo nasjeckan

500 g šampinjona, narezanih na ploške

2 velika češnja češnjaka, nasjeckana

150 g mekanog plavog sira, npr. camembert ili brie

1 šaka peršina, nasjeckanog Njoki s gljivama i plavim sirom - priprema: U velikom loncu zakuhajte vodu i skuhajte njoke prema uputama na pakiranju. Ocijedite ih i ostavite sa strane. Zagrijte ulje i maslac u velikoj tavi s poklopcem. Dodajte luk i gljive, pržite 1 minutu na jakoj vatri, zatim smanjite vatru na srednje jaku, poklopite i pirjajte 5 minuta uz povremeno miješanje. Dodajte češnjak, pirjajte još 1-2 minute, a zatim umiješajte njoke u tavu. Umiješajte kockice sira i peršin. Poslužite i uživajte!

