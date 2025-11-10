Galerija 0 0 0 0 Kada temperatura počne padati u termometru, u potrazi smo za toplim jelima na žlicu koja će nas ugrijati i dobro zasititi. Takva jela u fokusu su interesa ovoga tjedna.



Ponedjeljak bez mesa otvaramo s finim varivom od leće i cvjetače, koje će biti spremno u nešto više od pola sata. Osobe koje ne jedu hranu životinjskog podrijetla uživat će i u kremastoj tjestenini koja se kuha u jednom loncu – bez grama mlijeka i maslaca.



Ovaj tjedan ugrijat ćemo se i varivom koji smo izbjegavali u osamdesetima – s porilukom.



Za ljubitelje mesa tu je kremasto varivo s piletinom i njokima, jušno jelo koje spaja mljeveno meso i tortelline, ali i gulaš s junetinom. Osladit ćemo se, pak, sezonskim mousseom od čokolade i kestena.

Varivo od crvene leće i cvjetače (Foto: Shutterstock)

Ponedjeljak, 10.1 1. – Varivo od leće i cvjetače

Ukusno, toplo i hranjivo varivo sjajan je odabir za hladniji dio godine. Ako pritom tražite jelo koje obiluje prehrambenim vlaknima i proteinima, a koje će biti gotovo u relativno kratko vremenu – varivo od leće i cvjetače pravi je recept za vas. Kuha se u jednom loncu, a bit će gotovo za otprilike 30 do 40 minuta.

Utorak, 11. 11. – Kremasto varivo od piletine i njoka

Pileće varivo s njokima i šampinjonima odličan je izbor kada želite pojesti nešto fino na žlicu. Iznimno je kremasto, a najbolje ga je servirati s kriškom domaćeg kruha. Imamo recept!



Topla jela na žlicu savršen su izbor za hladniji dio godine. Ovo pileće varivo s njokima i šampinjonima jedno je od tih finih jela koje će vas lijepo ugrijati i zasititi.

Kremasto varivo s piletinom i njokima (Foto: Shutterstock)

Srijeda, 12. 11. – Varivo od mljevenog mesa i tortellina

Tortellini su vrsta punjene tjestenine iz talijanske regije Emilia-Romagna koja se tradicionalno puni različitim vrstama mesa i sireva, a obično servira uz neki jednostavni umak.



Tortelline možete dodati i ukusnim varivima i tako povećati kalorijsku vrijednost jela te njegovu zasitnost. Ovo varivo od mljevenog mesa i tortellina savršeni je primjer – napraviti ga možete za ručak ili večeru, a po želji dodatno servirati uz krišku tostiranog kruha.

Četvrtak, 13. 11. – Kremasta tjestenina

Za pripremu kremaste tjestenine ne morate koristiti maslac, mlijeko ni sir. Ne morate čak ni odvojeno kuhati tjesteninu od umaka. Ovaj recept idealan je za one dana kada želite pojesti nešto "konkretno" na žlicu, a ne da vam se previše vremena provesti u kuhinji.

Petak, 14. 11. – Varivo od poriluka

Poriluk je iznimno fleksibilna namirnica koja se može koristiti na različite načine. Oplemenite ga okusom špeka i "podebljajte" s krumpirom i dobit ćete vrlo ukusno varivo od poriluka, koji su mnogi izbjegavali u 80-im godinama prošlog stoljeća.

Mousse od kestena i čokolade (Foto: Shutterstock)

Subota, 15. 11. – Mousse od kestena i čokolade

Mousse od kestena i čokolade savršen je jesenski desert. Ne iziskuje dugotrajnu pripremu, a izgleda i ima okus kao da ste se oko njega puno pomučili. Imamo recept!

Nedjelja, 16. 11. – Gulaš od junetine

Carne guisada je klasični specijalitet latinoameričke kuhinje – to je mesni gulaš koji se priprema od Portorika preko Kolumbije do Dominikanske Republike. U centru pažnje obično je žilavi komad mesa poput junećeg vrata ili lopatice, ali koji se termički obrađuje na niskoj temperaturi dugo vremena kako bi omekšao i podario nevjerojatni okus.

Meso se prije termičke obrade marinira u soku limete, češnjaku i obilju začina. Tamna boja i dubok okus gulaša, pak, dolazi od – šećera. Kako se priprema carne quisada, otkrijte ovdje.

