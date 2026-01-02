Ovaj jednostavan složenac od riže, rajčica i fete mogao bi vam postati omiljeno jelo. Složenac je zapravo preamviciozna riječ - ništa ne trebate slagati, već samo staviti u posudu za pečenje pa u pećnicu. Na karju se doda malo ribanog sira za lijepu koricu - i to je sve.
Sve se priprema u jednoj posudi - i bez nereda u kuhinji. Dok se riža polako peče u aromatičnom umaku od rajčica i začina, feta se topi i povezuje sve u kremasto, ukusno jelo idealno za sredinu radnog tjedna ili uzurbana subotnja poslijepodneva.
Zapečena riža s rajčicama i fetom - sastojci:
- 750 g cherry rajčica
- 275 g riže
- 3 češnja češnjaka, nasjeckana
- 1 žlica sitno nasjeckanog svježeg origana
- ½ čajne žličice mljevenog papra
- ½ čajne žličice mljevene crvene paprike, po želji
- ½ čajne žličice soli
- 720 ml kipuće vode
- 170 g feta sira
- 50 g tvrdog sira, naribanog
- ulje, za namastiti posudu za pečenje
Zapečena riža s rajčicama i fetom - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Namastite posudu za pečenje dimenzija 23 x 33 cm.
- U pripremljenoj posudi pomiješajte rajčice, rižu, češnjak, origano, mljevenu crvenu papriku i sol. Pažljivo ulijte kipuću vodu i miješajte dok se smjesa dobro ne sjedini. U sredinu stavite 1 blok feta sira.
- Prekrijte posudu folijom i pecite 1 sat.
- Maknite foliju i nastavite peći dok tekućina ne ispari, još oko 15 minuta.
- Povećajte temperaturu i pecite još 2 do 3 minute.
- Promiješajte, pospite naribanim sirom i vratite u pećnicu na nekoliko minuta da se zapeče.
