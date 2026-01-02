Ovaj jednostavan složenac od riže, rajčica i fete mogao bi vam postati omiljeno jelo. Složenac je zapravo preamviciozna riječ - ništa ne trebate slagati, već samo staviti u posudu za pečenje pa u pećnicu. Na karju se doda malo ribanog sira za lijepu koricu - i to je sve.

Sve se priprema u jednoj posudi - i bez nereda u kuhinji. Dok se riža polako peče u aromatičnom umaku od rajčica i začina, feta se topi i povezuje sve u kremasto, ukusno jelo idealno za sredinu radnog tjedna ili uzurbana subotnja poslijepodneva.

Zapečena riža s rajčicama i fetom - sastojci: 750 g cherry rajčica

275 g riže

3 češnja češnjaka, nasjeckana

1 žlica sitno nasjeckanog svježeg origana

½ čajne žličice mljevenog papra

½ čajne žličice mljevene crvene paprike, po želji

½ čajne žličice soli

720 ml kipuće vode

170 g feta sira

50 g tvrdog sira, naribanog

ulje, za namastiti posudu za pečenje Zapečena riža s rajčicama i fetom - priprema: Zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva. Namastite posudu za pečenje dimenzija 23 x 33 cm. U pripremljenoj posudi pomiješajte rajčice, rižu, češnjak, origano, mljevenu crvenu papriku i sol. Pažljivo ulijte kipuću vodu i miješajte dok se smjesa dobro ne sjedini. U sredinu stavite 1 blok feta sira. Prekrijte posudu folijom i pecite 1 sat. Maknite foliju i nastavite peći dok tekućina ne ispari, još oko 15 minuta. Povećajte temperaturu i pecite još 2 do 3 minute. Promiješajte, pospite naribanim sirom i vratite u pećnicu na nekoliko minuta da se zapeče.

Neki od najjednostavnijih i najlakših recepata za savršeni domaći kruh +1