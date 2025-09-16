Tortellini su vrsta punjene tjestenine iz talijanske regije Emilia-Romagna koja se tradicionalno puni različitom vrstama mesa i sireva, a obično servira uz neki jednostavni umak.



Tortelline možete dodati i ukusnim varivima te tako povećati kalorijsku vrijednost jela, te njegovu zasitnost.



Ovo varivo od mljevenog mesa i tortellina savršeni je primjer – napraviti ga možete za ručak ili večeru, a po želji dodatno servirati uz krišku tostiranog kruha.

Tortellini varivo - sastojci: 1 l mesnog temeljca

400 g mljevenog mesa

400 ml sjeckanih rajčica iz konzerve

250 g tortellina sa sirom

125 ml vrhnja za kuhanje

100 g svježeg špinata

50 g koncentrata rajčice

30 g naribanog parmezana

1 luk

1 mrkva

3-4 češnja češnjaka

1 čajna žličica mediteranske mješavine začina

½ čajne žličice čili pahuljica

sol i papar po želji Tortellini varivo - priprema: U velikom loncu prepržite mljeveno meso – pirjajte ga sve dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Izvadite ga iz lonca. Na preostaloj masnoći od mesa prepirjajte nasjeckani luk i mrkvu – pirjajte oko pet minuta dok povrće ne omekša. Dodajte nasjeckani češnjak i nastavite sve zajedno pirjati oko jednu minutu. Dodajte koncentrat rajčice i sve dobro promiješajte. Pirjajte oko jedne do dvije minute. Potom podlijte sadržaj lonca mesnim temeljcem i sjeckanim rajčicama iz konzerve. Začinite s mediteranskom mješavinom začina i čili pahuljicama. Dodajte sol i papar po želji. U lonac vratite preprženo mljeveno meso. Dodajte tortelline i kuhajte još pet do deset minuta, odnosno dok se tjestenine ne skuha do kraja. Pred kraj kuhanja umiješajte vrhnje za kuhanje i listiće špinata. Kuhajte par minuta dok povrće ne povene. Dodajte još soli i papra po želji i servirajte s naribanim parmezanom. Dobar tek!

Mamma mia! Greška koju baš nikada ne smijete napraviti kada radite carbonaru +2