Carne guisada je klasični specijalitet latinoameričke kuhinje – to je mesni gulaš koji se priprema od Portorika preko Kolumbije do Dominikanske Republike. Svaka zemlja ima svoju verziju i recept.



U centru pažnje obično je žilavi komad mesa poput junećeg vrata ili lopatice, ali koji se termički obrađuju na niskoj temperaturi dugo vremena kako bi omekšao i podario nevjerojatni okus.



Meso se prije termičke obrade marinira u soku limete, češnjaku i obilju začina. Tamna boja i dubok okus gulaša, pak, dolazi od – šećera.



Smeđi šećer se karamelizira na ulju prije nego što se u lonac doda marinirano meso. Ne samo da ovaj postupak daje prepoznatljivu boju, već i sjajno uravnotežuje kiselinu limete i aromatičnost češnjaka iz marinade.



Carne guisada se najčešće servira s kuhanom rižom, a poslužuje uz kriške limete i svježe listiće korijandera.

Carne guisada - sastojci: 1,5 kg junećeg vrata

1 l mesnog temeljca

150 g maslina punjenih crvenom paprikom

120 g kapara

45 g koncentrata rajčice

25 g smeđeg šećera

25 g svježih listića korijandera

4-5 češnja češnjaka

2 zelene paprike

2 limete

2 kocke goveđeg temeljca

1 veliki luk

1 žlica glatkog brašna

1 čajna žličica sušenog origana

sol i papar po želji

biljno ulje po želji Carne guisada - priprema: Marinirajte meso: junetinu narežite na komade veličine oko pet centimetara. Pomiješajte je sa nasjeckanim češnjakom, naribanom koricom i sokom dvaju limeta i zdrobljenim kockama mesnog temeljca. Začinite meso i sa solju, paprom te origanom. Pokrijte meso s folijom i stavite sve zajedno u hladnjak na barem 45 minuta, a može i do dva sata. Narežite papriku i luk na trakice. Pripremite masline, kapare i svježe listiće korijandera. U velikom loncu zagrijte nešto biljnog ulja pa dodajte smeđi šećer – pirjajte ga uz miješanje oko jedne minute. Potom dodajte marinirano meso i pržite ga oko sedam do 10 minuta sa svih strana dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju. Dodajte nasjeckani luk i papriku, žlicu brašna i koncentrat rajčice i sve zajedno pomiješajte. Pirjajte oko desetak minuta dok povrće ne omekša. Podlijte sadržaj lonca mesnim temeljcem. Kada temeljac zakuha, smanjite temperaturu, poklopite lonac i kuhajte sve zajedno oko sat vremena uz povremeno miješanje. Otklopite lonac i nastavite kuhati sve zajedno još 60 minuta na laganoj temperaturi sve dok meso ne omekša, a ostatak tekućine se ne reducira za otprilike trećinu. Potom dodajte masline punjene paprikom, kapare i korijander i nastavite kuhati još oko 40 minuta. Mesni gulaš poslužite s kuhanom rižom. Dobar tek!

