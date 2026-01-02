Galerija 0 0 0 0 Keopsova, ili – kako je još nazivaju - Velika piramida u Gizi već tisućljećima fascinira znanstvenike, povjesničare i putnike iz cijelog svijeta. Iako se često smatra simbolom savršene geometrije, jedno naizgledjednostavno pitanje mnoge će zbuniti. Znate li koliko stranica zapravo ima najveća egipatska piramida? Ne, četiri nije točan odgovor.

Naime, svaka je stranica piramide blago udubljena po sredini. To se ne vidi s tla (osim pod vrlo specifičnim osvjetljenjem), ali iz zraka je prilično očito. Zbog te jedva primjetne konkavnosti, svaka od četiri stranice zapravo je podijeljena na dvije – što znači da Velika piramida ima osam stranica, a ne četiri.

Upravo je to objasnio i japanski znanstvenik Akio Kato sa Sveučilišta Kanagawa u radu iz 2023. godine: „Velika piramida u Gizi nije standardna kvadratna piramida, već konkavna osmerokutna piramida. Ova konkavnost je previše suptilna da bi se uočila s tla, ali je jasno vidljiva iz zraka.“

Antičko čudo

Znanstvenici smatraju da ova neobična konstrukcija nije bila estetski hir, već - inženjersko rješenje. Blago uvučene stranice, zajedno s nagnutim slojevima kamenih blokova i ojačanom bazom, povećale su stabilnost građevine i stvorile strukturu koja je prilično dobro tijekom četiri i pol tisućljeća nosila i s gravitacijom, i s potresima i snažnim olujama.

Keopsova piramida najstarije je i jedino u potpunosti očuvano čudo antičkog svijeta. Izvorno je bila visoka 146,5 metara, a danas doseže 138,8 metara. Titulu najviše građevine na svijetu izgubila tek krajem srednjeg vijeka.

Prvi ju je izmjerio gčki filozof Tales iz Mileta u 6. stoljeću prije Krista - navodno pomoću sjene, čime je postavio temelje geometrijskih omjera i praktične primjene matematike. Do našeg vremena ne prestaje zaokupljati znanstvenike, matematičare, građevince i geodete, pa i kulturologe, astronome i naravno povjesničare.

