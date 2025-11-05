Topla jela na žlicu savršen su izbor za hladniji dio godine. Ovo pileće varivo s njokima i šampinjonima jedno je od tih finih jela koje će vas lijepo ugrijati i zasititi.



Njoke možete samostalno napraviti, ali ako želite brzi ručak ili večeru koja će biti na stolu za otprilike pola sata poslužite se onim kupovnim.



Pileće varivo s njokima i šampinjonima iznimno je kremasto, a servirati ga možete s kriškom domaćeg kruha i nešto nasjeckanog svježeg peršina.

Ovo je vrlo fleksibilni recept - u njega po želji možete dodati i mrkve, paprike, nešto svježih listića špinata i sličnog povrća koje imate u hladnjaku.

Kremasto varivo s piletinom i njokima - sastojci: 1,5 litra pilećeg temeljca

700 g otkoštenih pilećeg zabatka

500 g njoka

350 g šampinjona

250 ml bijelog vina

120 ml vrhnja za kuhanje

60 g glatkog brašna

60 g maslaca

2 čajna žličice mediteranske mješavine začina

1 ljutika

2-3 češnja češnjaka

1 čajna žličica suhog timijana

sol i papar po želji

biljno ulje po želji

svježi peršin za posluživanje Kremasto varivo s piletinom i njokima - priprema: Papirnatim ubrusom uklonite višak vlažnosti s površine piletine. Začinite meso sa soli, paprom i mediteranskom mješavinom začina. Potom uvaljajte piletinu u brašno – upotrijebite 30 grama glatkog brašna. U velikom loncu zagrijte nešto biljnog ulja pa ispecite piletinu sa svake strane oko pet do šest minuta dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu i termički se ne obradi do kraja. Prebacite piletinu na dasku za rezanje i natrgajte je na komade veličine zalogaja. U istom loncu prepirjajte šampinjone koje ste narezali na tanke kriške. Pirjajte gljive 10-ak minuta dok ne omekšaju i ne dobiju lijepu zlatnu boju. Kada su gotovi izvadite ih iz lonca. Zagrijte maslac u istom loncu i na njemu prepirjajte ljutiku, češnjak i timijan. Posolite povrće. Kada povrće omekša dodajte preostalo brašno i miješajte sve zajedno oko dvije minute. Postupno ulijevajte vino uz neprestano miješanje dok se baza ne zgusne. Zatim dodajte pileći temeljac i sve dobro promiješajte. U zaključalo varivo dodajte njoke, vrhnje za kuhanje, prepirjane gljive i pieltinu. Kuhajte sve zajedno dvije do tri minute dok njoki ne isplivaju na površinu. Po želji dodajte još soli i papra i poslužite sa svježe nasjeckanim peršinom. Dobar tek!

