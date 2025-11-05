Topla jela na žlicu savršen su izbor za hladniji dio godine. Ovo pileće varivo s njokima i šampinjonima jedno je od tih finih jela koje će vas lijepo ugrijati i zasititi.
Njoke možete samostalno napraviti, ali ako želite brzi ručak ili večeru koja će biti na stolu za otprilike pola sata poslužite se onim kupovnim.
Pileće varivo s njokima i šampinjonima iznimno je kremasto, a servirati ga možete s kriškom domaćeg kruha i nešto nasjeckanog svježeg peršina.
Ovo je vrlo fleksibilni recept - u njega po želji možete dodati i mrkve, paprike, nešto svježih listića špinata i sličnog povrća koje imate u hladnjaku.
Kremasto varivo s piletinom i njokima - sastojci:
- 1,5 litra pilećeg temeljca
- 700 g otkoštenih pilećeg zabatka
- 500 g njoka
- 350 g šampinjona
- 250 ml bijelog vina
- 120 ml vrhnja za kuhanje
- 60 g glatkog brašna
- 60 g maslaca
- 2 čajna žličice mediteranske mješavine začina
- 1 ljutika
- 2-3 češnja češnjaka
- 1 čajna žličica suhog timijana
- sol i papar po želji
- biljno ulje po želji
- svježi peršin za posluživanje
Kremasto varivo s piletinom i njokima - priprema:
- Papirnatim ubrusom uklonite višak vlažnosti s površine piletine. Začinite meso sa soli, paprom i mediteranskom mješavinom začina. Potom uvaljajte piletinu u brašno – upotrijebite 30 grama glatkog brašna.
- U velikom loncu zagrijte nešto biljnog ulja pa ispecite piletinu sa svake strane oko pet do šest minuta dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu i termički se ne obradi do kraja. Prebacite piletinu na dasku za rezanje i natrgajte je na komade veličine zalogaja.
- U istom loncu prepirjajte šampinjone koje ste narezali na tanke kriške. Pirjajte gljive 10-ak minuta dok ne omekšaju i ne dobiju lijepu zlatnu boju. Kada su gotovi izvadite ih iz lonca.
- Zagrijte maslac u istom loncu i na njemu prepirjajte ljutiku, češnjak i timijan. Posolite povrće. Kada povrće omekša dodajte preostalo brašno i miješajte sve zajedno oko dvije minute. Postupno ulijevajte vino uz neprestano miješanje dok se baza ne zgusne. Zatim dodajte pileći temeljac i sve dobro promiješajte.
- U zaključalo varivo dodajte njoke, vrhnje za kuhanje, prepirjane gljive i pieltinu. Kuhajte sve zajedno dvije do tri minute dok njoki ne isplivaju na površinu. Po želji dodajte još soli i papra i poslužite sa svježe nasjeckanim peršinom. Dobar tek!
Dosadila su vam suha i bezukusna pileća prsa? Imamo pet recepata koji garantiraju sočno meso +0