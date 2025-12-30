Galerija 0 0 0 0 U gradu poznatom po njegovim ikoničnim mostovima, jedna relativno nenametljiva ulica sve se snažnije nameće kao simbol modernog, autentičnog Portugala. Rua do Bonjardim, u samom srcu Porta, proglašena je najkul ulicom u Europi, barem prema najnovijoj listi magazina Time Out, dok je na svjetskoj ljestvici zauzela visoko treće mjesto.

Time Out posebno ističe njezinu poziciju - u blizini kultnih gradskih točaka poput tržnice Bolhão i Avenide dos Aliados, ali i činjenicu da je zadržala lokalni karakter unatoč sve većem interesu turista. Ulica je načičkana trgovinama koje nude portugalske zanatske proizvode i regionalne delicije, dok je istovremeno prihvatila i novu generaciju kreativnih ugostiteljskih koncepata.

Iako se ne može pohvaliti Michelinovim zvjezdicama, Rua do Bonjardim pravi je raj za ljubitelje autentične hrane. Među lokalnim favoritima su legendarni bifanas – sendviči s mariniranom svinjetinom – koji se već desetljećima poslužuju u restoranu Conga, kao i pečena svinjska koljenica u kultnom Antunesu. Tu je i popularni meksički restoran Duello, koji savršeno pokazuje kako se internacionalni utjecaji prirodno uklapaju u lokalnu gastronomsku scenu.

U novije vrijeme, ulica je dobila i svježa kulinarska pojačanja. Mila Bonjardim oduševljava kruhom od prirodnog kvasca i ručno rađenim pecivima, dok Luffa, restoran u hotelu Torel Saboaria, nudi razigranu i eksperimentalnu kuhinju – tehnički inspiriranu svijetom, ali okusima duboko ukorijenjenu u portugalsku tradiciju.

Na južnom dijelu ulice nalazi se Praça D. João I, gdje se uzdiže veličanstveno kazalište Rivoli, jedno od najvažnijih kulturnih središta grada. Glazba, kazalište, suvremeni ples i avangardni filmovi čine ga ključnim mjestom za sve koji žele osjetiti puls suvremenog Porta.

Vizualni identitet ulice jednako je snažan kao i njezina gastronomska ponuda. Tradicionalne pločice Calçada Portuguesa, suvremeni murali puni boja i ritma i povijesna arhitektura - Rua do Bonjardim nije samo isforsirana kulisa za turiste – ona je živi organizam kojim teče prava portugalska vruća krv.

