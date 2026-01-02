Fina, kremasta juha s tortelinima još je jedan dokaz je da brzo i jednostavno može biti itekako ukusno. Ova izdašna juha kuha se u jednom loncu, nema kompliciranih koraka i gotova je za svega pola sata - zato je savršeno rješenje za dane kada želite topli domaći obrok bez stresa.
Nježna slatkoća mrkve i luka, aromatični češnjak, origano i svježi bosiljak stvaraju bogatu, mirisnu bazu koja se savršeno slaže s kremastom teksturom juhe i mekanim tortelinima punjenim sirom. Uz minimalan trud i nekoliko osnovnih začina, dobit ćete ukusno jelo koje miriše i izgleda kao da se kuhalo puno duže nego što jest.
Kremasta juha s tortelinima - sastojci
- 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja
- 1 velika mrkva, oguljena i nasjeckana
- 1 mali žuti luk, nasjeckan
- 3 češnja češnjaka, sitno nasjeckanog
- 3 šalice povrtnog ili pilećeg temeljca bez soli
- 425 g nasjeckanih rajčica iz konzerve
- ½ čajne žličice sušenog češnjaka
- ½ čajne žličice sušenog origana
- 3 žlice nasjeckanog svježeg bosiljka, plus još za ukras
- ½ čajne žličice mljevenog papra
- 1 čajna žličica soli
- 250 g tortelina sa sirom
- 150 g mladog špinata
- 250 ml vrhnja za kuhanje
Kremasta juha s tortelinima - priprema:
- Zagrijte 2 žlice ulja u velikom loncu na srednje jakoj vatri. Dodajte nasjeckanu mrkvu i nasjeckani luk. Kuhajte, povremeno miješajući, dok luk ne omekša, oko 5 minuta. Dodajte 1 žlicu češnjaka i kuhajte, neprestano miješajući, dok ne zamiriše, oko 1 minutu.
- Umiješajte temeljac, rajčice, 2 žlice bosiljka, ½ čajne žličice papra i 1 čajnu žličicu soli. Zakuhajte na srednje jakoj vatri, povremeno miješajući. Smanjite vatru, poklopite i kuhajte 5 minuta.
- Otklopite i umiješajte torteline pa kuhajte, povremeno miješajući 5 minuta.
- Smanjite vatru na srednje slabu. Umiješajte mladoi špinata i vrhnje i kuhajte, stalno miješajući, dok špinat ne uvene, oko 1 minutu.
- Podijelite u tanjure ili zdelice, po želji ukrasite s još bosiljka i poslužite.
