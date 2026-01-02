Fina, kremasta juha s tortelinima još je jedan dokaz je da brzo i jednostavno može biti itekako ukusno. Ova izdašna juha kuha se u jednom loncu, nema kompliciranih koraka i gotova je za svega pola sata - zato je savršeno rješenje za dane kada želite topli domaći obrok bez stresa.

Nježna slatkoća mrkve i luka, aromatični češnjak, origano i svježi bosiljak stvaraju bogatu, mirisnu bazu koja se savršeno slaže s kremastom teksturom juhe i mekanim tortelinima punjenim sirom. Uz minimalan trud i nekoliko osnovnih začina, dobit ćete ukusno jelo koje miriše i izgleda kao da se kuhalo puno duže nego što jest.

Kremasta juha s tortelinima - sastojci 2 žlice ekstra djevičanskog maslinovog ulja

1 velika mrkva, oguljena i nasjeckana

1 mali žuti luk, nasjeckan

3 češnja češnjaka, sitno nasjeckanog

3 šalice povrtnog ili pilećeg temeljca bez soli

425 g nasjeckanih rajčica iz konzerve

½ čajne žličice sušenog češnjaka

½ čajne žličice sušenog origana

3 žlice nasjeckanog svježeg bosiljka, plus još za ukras

½ čajne žličice mljevenog papra

1 čajna žličica soli

250 g tortelina sa sirom

150 g mladog špinata

250 ml vrhnja za kuhanje Kremasta juha s tortelinima - priprema: Zagrijte 2 žlice ulja u velikom loncu na srednje jakoj vatri. Dodajte nasjeckanu mrkvu i nasjeckani luk. Kuhajte, povremeno miješajući, dok luk ne omekša, oko 5 minuta. Dodajte 1 žlicu češnjaka i kuhajte, neprestano miješajući, dok ne zamiriše, oko 1 minutu. Umiješajte temeljac, rajčice, 2 žlice bosiljka, ½ čajne žličice papra i 1 čajnu žličicu soli. Zakuhajte na srednje jakoj vatri, povremeno miješajući. Smanjite vatru, poklopite i kuhajte 5 minuta. Otklopite i umiješajte torteline pa kuhajte, povremeno miješajući 5 minuta. Smanjite vatru na srednje slabu. Umiješajte mladoi špinata i vrhnje i kuhajte, stalno miješajući, dok špinat ne uvene, oko 1 minutu. Podijelite u tanjure ili zdelice, po želji ukrasite s još bosiljka i poslužite.

