Zillertaler krapfen tirolski je specijalitet koji potječe iz doline Ziller, omiljene destinacije skijaša. U tradicionalno punjenje ide aromatični tirolski sivi sir (graukäse), koji svoje ime duguje plijesni koja se skuplja na kori sira. Taj kravlji sir u pravilu nije mastan, ima tek oko 0,5 posto masnoće, a karakterizira ga intenzivan miris.

Tirolski jastučići pune se i drugim vrstama sireva, poput primjerice svježeg kravljega. Dodati mu možete i malo gorgonzole ili nekog drugog, aromatičnog sira. Prema želji jastučiće poslužite uz kakav umak na bazi vrhnja s češnjakom, koprom ili nekim drugim, omiljenim začinom.

Budući da je tradicionalni tirolski graukäse teško pronaći izvan Austrije, u ovoj verziji recepta koristi se svježi kravlji sir.

Sastojci za tirolske jastučiće:



Za tijesto



200 g raženog brašna

200 g pšeničnog brašna

250 ml mlijeka

10 g maslaca

Za punjenje



500 g krumpira

250 g svježeg kravljeg sira

1 glavica luka

vlasac

sol, papar

Priprema:



1. Skuhajte krumpir. Za tijesto otopite maslac u vrućem mlijeku pa njime prelijte brašno. Mijesite dok ne dobijete glatko tijesto. Oblikujte tijesto u kuglu, pokrijte prozirnom folijom i ostavite da se odmori.

2. Ohlađeni krumpir protisnite. Luk narežite na sitne kockice, dodajte sjeckani vlasac i sir koji ste ocijedili od viška vode pa začinite solju i paprom i dobro promiješajte s krumpirom.

3. Oblikujte tijesto u roladu promjera od oko 5 cm pa je izrežite na kriške i razvaljajte svaku na pobrašnjenoj radnoj podlozi da biste dobili tanki, okrugli oblik. Na razvaljane komade tijesta stavite male kuglice nadjeva. Rubove tijesta premažite vodom, preklopite tijesto i čvrsto pritisnite.

4. Pržite jastučiće u ulju ili na pročišćenom maslacu dok ne porumene pa prebacite na papir da se upije višak masnoće. Poslužite.

