Ako volite bogate okuse talijanske kuhinje, a pritom tražite recept koji se priprema brzo i bez puno suđa, ovi kremasti zapečeni njoki u umaku od ricotte i sušenih rajčica iz jedne tave osvojit će vas na prvi zalogaj. Spoj pikantne talijanske pileće kobasice, sušenih rajčica, kremaste ricotte, mekih njoka i mirisnih začina naprosto je neodoljiv.
Sve se priprema u istoj tavi, a završava - u pećnici. ovo je jelo idealno za obiteljski ručak, večeru s prijateljima ili dane kada želite nešto posebno bez dugog stajanja u kuhinji. Za vegetarijansku verziju samo izbacite kobasicu, okusa neće nedostajati. Dobar tek!
Zapečeni njoki u umaku od ricotte i sušenih rajčica - sastojci:
- 120 g sušenih rajčica u ulju
- 150 g pikantne talijanske pileće kobasice
- 1 ljutika, sitno nasjeckana
- 4 režnja češnjaka, nasjeckana
- 2 žlice talijanske mješavine začina
- 1 – 2 žlice kalabrijskih chili papričica u ulju
- 3 žlice koncentrata rajčice
- sol
- svježe mljeveni crni papar
- 120 g svježeg špinata
- 120 g ricotta sira
- 50 g ribanog parmezana
- 450 g svježih njoka
- 100 g ribane mozzarelle ili provolonea
- svježi bosiljak za posluživanje
- oko 720 ml vode
Zapečeni njoki u umaku od ricotte i sušenih rajčica - priprema:
- Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Iz staklenke sa sušenim rajčicama odvojite oko 3 žlice aromatičnog ulja i ulijte ga u veću tavu ili gusenu posudu pogodnu za pećnicu. Sušene rajčice nasjeckajte na trakice.
- Na jačoj vatri kratko zapecite pileću kobasicu dok ne dobije lijepu zlatnu boju. Dodajte ljutiku, češnjak i talijanske začine pa pirjajte nekoliko minuta dok ne zamiriše.
- Umiješajte kalabrijske chili papričice i koncentrat rajčice. Kuhajte oko 5 minuta, dok koncentrat ne potamni i postane intenzivnijeg okusa.
- Ulijte vodu, posolite i popaprite pa pustite da lagano zakipi. Kuhajte oko 5 minuta na srednje jakoj vatri kako bi se svi okusi povezali.
- U tavu dodajte špinat, sušene rajčice i njoke. Kuhajte još 5 minuta dok njoki ne omekšaju i upiju dio umaka.
- Umiješajte ricottu i parmezan, a zatim po vrhu rasporedite mozzarellu.
- Prebacite tavu u pećnicu i pecite oko 10 minuta, dok se sir potpuno ne rastopi i lagano zazlati.
- Prije posluživanja dodajte svježe listiće bosiljka.
