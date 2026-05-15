Ako volite bogate okuse talijanske kuhinje, a pritom tražite recept koji se priprema brzo i bez puno suđa, ovi kremasti zapečeni njoki u umaku od ricotte i sušenih rajčica iz jedne tave osvojit će vas na prvi zalogaj. Spoj pikantne talijanske pileće kobasice, sušenih rajčica, kremaste ricotte, mekih njoka i mirisnih začina naprosto je neodoljiv.

Sve se priprema u istoj tavi, a završava - u pećnici. ovo je jelo idealno za obiteljski ručak, večeru s prijateljima ili dane kada želite nešto posebno bez dugog stajanja u kuhinji. Za vegetarijansku verziju samo izbacite kobasicu, okusa neće nedostajati. Dobar tek!

Zapečeni njoki u umaku od ricotte i sušenih rajčica - sastojci: 120 g sušenih rajčica u ulju

150 g pikantne talijanske pileće kobasice

1 ljutika, sitno nasjeckana

4 režnja češnjaka, nasjeckana

2 žlice talijanske mješavine začina

1 – 2 žlice kalabrijskih chili papričica u ulju

3 žlice koncentrata rajčice

sol

svježe mljeveni crni papar

120 g svježeg špinata

120 g ricotta sira

50 g ribanog parmezana

450 g svježih njoka

100 g ribane mozzarelle ili provolonea

svježi bosiljak za posluživanje

oko 720 ml vode Zapečeni njoki u umaku od ricotte i sušenih rajčica - priprema: Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva. Iz staklenke sa sušenim rajčicama odvojite oko 3 žlice aromatičnog ulja i ulijte ga u veću tavu ili gusenu posudu pogodnu za pećnicu. Sušene rajčice nasjeckajte na trakice. Na jačoj vatri kratko zapecite pileću kobasicu dok ne dobije lijepu zlatnu boju. Dodajte ljutiku, češnjak i talijanske začine pa pirjajte nekoliko minuta dok ne zamiriše. Umiješajte kalabrijske chili papričice i koncentrat rajčice. Kuhajte oko 5 minuta, dok koncentrat ne potamni i postane intenzivnijeg okusa. Ulijte vodu, posolite i popaprite pa pustite da lagano zakipi. Kuhajte oko 5 minuta na srednje jakoj vatri kako bi se svi okusi povezali. U tavu dodajte špinat, sušene rajčice i njoke. Kuhajte još 5 minuta dok njoki ne omekšaju i upiju dio umaka. Umiješajte ricottu i parmezan, a zatim po vrhu rasporedite mozzarellu. Prebacite tavu u pećnicu i pecite oko 10 minuta, dok se sir potpuno ne rastopi i lagano zazlati. Prije posluživanja dodajte svježe listiće bosiljka.

