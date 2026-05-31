Galerija 13 13 13 13 Centar Zagreba ovih je dana ponovno postao velika otvorena pozornica, a mi smo posjetili Cest is d'Best festival i provjerili što se može vidjeti na jednom od najveselijih gradskih događanja. Program počinje već od jutarnjih sati, a Zrinjevac je bio posebno živahan zbog sadržaja za najmlađe. Djeca su mogla uživati u oslikavanju lica, balonima, mađioničarskim nastupima, radionicama i drugim zabavnim aktivnostima, dok su odrasli pažnju mogli usmjeriti na nešto drukčije festivalske sadržaje, poput Pastelizacije pločnika, odnosno oslikavanja pločnika kredama, koje je privuklo brojne znatiželjnike.

Osim zabave, Zrinjevac je ponudio i korisne sadržaje. Posjetitelji su mogli obaviti razne preventivne preglede, među kojima su bili spirometrija, pregled vida, mjerenje očnog tlaka, alergotestiranje i mjerenje krvnog tlaka.

Ipak, najveći spektakl odvijao se na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je publiku zaustavio hod po žici. Prizor je bio doista impresivan - na visini od 30 metara akrobat je izvodio vratolomije zbog kojih su mnogi u publici u nekoliko trenutaka zadržali dah. Iako se činilo kao da bi svaki pogrešan korak mogao završiti padom, vještina i koncentracija izvođača pokazali su zašto je upravo ta točka bila jedan od najupečatljivijih trenutaka festivala.

Program se nastavio i u Bogovićevoj ulici, gdje je bio postavljen Centar za hitne i sitne popravke raspoloženja. Ondje su posjetitelji mogli zastati, porazgovarati, dobiti savjet ili jednostavno na nekoliko minuta pobjeći od svakodnevne užurbanosti.

Cest is d'Best ove je godine još jednom pokazao zašto se isplati prošetati se centrom grada i prepustiti atmosferi ulice.